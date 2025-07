Así se mueve la propuesta del CD a Uribe de ir con lista cerrada a la Cámara por Antioquia en 2026

Aunque parece haber unanimidad, algunos tienen reservas sobre la pertinencia de la iniciativa y todavía no es una certeza que se cerrará la lista con la que el partido buscará asientos para sus representantes antioqueños en el Congreso, una decisión que ya estaría tomada respecto a la lista para Senado.

La idea que venían proponiendo hace meses en el Centro Democrático de cerrar la lista a la Cámara por Antioquia para las elecciones de 2026 cuajó en una votación interna tras la cual le oficializaron la propuesta al expresidente Álvaro Uribe , jefe natural del partido, y a las directivas nacionales, en cabeza de Gabriel Vallejo, para que estudien si la aprueban o no. El pasado lunes 14 de julio, en una reunión de la dirección departamental de la colectividad, se sometió la iniciativa a consideración: 21 votos fueron a favor de cerrarla y solo uno fue por la posibilidad de que se mantenga abierta.

La idea, que surgió principalmente de congresistas, no representó mayores discusiones, según contaron algunas fuentes. Incluso, hubo quienes dijeron que la dirección departamental no se había puesto antes de acuerdo en una decisión de manera tan ágil. Consideraron que lo mejor era presentarle al expresidente Uribe una propuesta directa en este sentido ante situaciones como el proceso judicial que enfrenta o el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Con estas consideraciones sobre la mesa votó la dirección departamental, que está conformada por los dos directores, los ocho congresistas de la bancada antioqueña (tres de ellos senadores), los seis diputados, un representante de la bancada del Concejo de Medellín, representantes de juventudes, ediles y voceros de la sociedad civil. Entre ellos, el único voto que se evidenció en contra de la lista cerrada fue, según contaron fuentes que pidieron reserva, el del grupo de Bello, hoy representado por el diputado Gabriel Jaime Giraldo.

Lo cierto es que aunque todavía no es una decisión tomada ni oficializada, en caso de que Uribe apoye la idea y la dirección nacional dé vía libre a una lista cerrada, se viene el reto de tomar decisiones para conformarla, y lo primero sería lograr un consenso para determinar el orden de los nombres.

Justamente, otras fuentes del partido que pidieron reserva creen que los representantes podrían buscar la forma de capitalizar una especie de “derecho propio” para ser priorizados por el cargo que ostentan en este momento y el trabajo que han hecho en la bancada antioqueña, marcado por la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto, porque algunos de los criterios que podrían surgir serían desempeños en la tarea legislativa en el Congreso, proyectos de ley presentados, debates de control político citados o la exposición mediática ante la opinión pública que han tenido.

No obstante, algunos de ellos dijeron que se ganaron las curules actuales en una lista abierta y que, incluso, tres de están repitiendo periodo, pero también sostuvieron que serán respetuosos de encontrar un mecanismo con participación de todos los actores de la dirección departamental y siguiendo las instrucciones que dé la nacional. “No nos puede dar miedo este mecanismo”, dijo uno de los representantes.

Más que miedo, dijeron otras fuentes, incluso que están de acuerdo con cerrar la lista, se trata de preocupaciones frente a la inclusión de nuevos liderazgos. Hasta el momento, los cinco representantes de la bancada del CD por Antioquia han dicho que quieren repetir. Han confirmado que tienen ese deseo Óscar Darío Pérez (45.148 votos en 2022), Yulieth Sánchez (50.535), John Jairo Berrío (30.526) y Hernán Cadavid (56.244). Se especula que este último, no obstante, podría terminar aspirando al Senado, pero por ahora no hay decisiones, como tampoco en el caso de Juan Espinal (41.442), quien no tiene claro su futuro porque está a la espera de definir el rumbo con su jefa política, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín.