“Comportamiento de mi amigo Álex Flórez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la Fuerza Pública. Todos debemos ser ejemplo”, expresó el mandatario local.

Inicialmente, el congresista, quien debuta en el Senado tras ser incluido en la lista cerrada del Pacto Histórico como ficha del alcalde Quintero, no reconoció el error y manifestó en Blu Radio que no se arrepentía, que esas discusiones ocurren y que Colombia no lo eligió para ser ejemplo nacional, sino para legislar. Posteriormente, ante las críticas que recibió de parte de la ciudadanía, emitió un comunicado para disculparse.

Por su lado, ante el mensaje de Quintero, las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Algunos respondieron de forma jocosa, pero hubo quienes apelaron a la seriedad para recordar que el congresista ha estado inmerso en otras polémicas y escándalos.