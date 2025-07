El youtuber MrBeast desata críticas por presunta explotación de animales salvajes en uno de sus videos

El popular creador de contenido estadounidense MrBeast desató una ola de críticas por parte de organizaciones animalistas y usuarios en redes sociales, que lo acusan de utilizar animales salvajes en su más reciente video que pone a “competir” a humanos y fauna exótica.

En el video, difundido el pasado 5 de julio en su canal de YouTube, el influencer —cuyo nombre real es Jimmy Donaldson y cuenta con más de 300 millones de suscriptores— pone a animales como elefantes, guepardos y otros ejemplares salvajes a competir en desafíos contra personas, en una especie de retos.

Por lo tanto, la organización internacional de bienestar animal Four Paws lanzó duras críticas contra el popular youtuber por el video, que ha sido visto por millones de usuarios en solo días, y que muestra elefantes pintando con pinceles, guepardos corriendo contra automóviles de carreras y otros comportamientos que, según la ONG con sede en Viena, resultan antinaturales.

“¿Cuándo ves a un elefante salvaje pintando con un pincel? ¿O a un guepardo compitiendo contra un auto? Jamás. Estos no son comportamientos naturales”, advirtió Vanessa Amoroso, líder del área ‘Animales maltratados en el entretenimiento y el trabajo’ de Four Paws.

Para Amoroso, este tipo de contenido, aparentemente inocente para los espectadores, oculta el sufrimiento físico y mental al que son sometidos los animales para que realicen estos actos.

Four Paws también denunció que muchos de estos animales podrían haber sido criados en cautiverio bajo condiciones precarias o extraídos de su hábitat para ser adiestrados con métodos coercitivos. “El origen de muchos animales salvajes que se muestran en el video no está claro. Sin embargo, un santuario legítimo siempre prioriza el bienestar animal y no permite ningún tipo de interacción entre animales y visitantes. Esto incluye selfies, caricias, alimentación, exhibiciones, cría ni comercio de animales”, sostuvo la organización.

La crítica también apunta a que “enfrentar a humanos contra animales salvajes en un entorno competitivo es fundamentalmente erróneo. Este desequilibrio reduce la “competencia” a un espectáculo que solo sirve al ego humano”, señala en su comunicado.

El video de MrBeast, que ya cuenta con más de 90 millones de visualizaciones, fue recibido con entusiasmo por buena parte de sus seguidores, pero también despertó críticas entre activistas y usuarios que consideran que el creador de contenido, pese a su influencia positiva en otras causas, habría explotado a animales salvajes en esta producción.