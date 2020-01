Daniel Quintero dice que hay plan para torpedearlo y pedir revocatoria

Tras los desmanes registrados en desarrollo de la marcha del paro nacional del martes en Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle dijo que está en curso un plan para “torpedear” su gobierno y empezar a tramitar la revocatoria de su mandato.

“Hoy (miércoles) inició una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos que acaban de ser elegidos con votaciones históricas. Así son ellos. Nosotros seguiremos trabajando para construir un futuro diferente”, criticó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Según la Registraduría Nacional, la revocatoria del mandato es una herramienta por medio de la cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. En Colombia, la revocatoria de mandato solo aplica para alcaldes y gobernadores, no para otros funcionarios de elección popular como congresistas, diputados, concejales o presidente.

La solicitud de revocatoria de mandato procede siempre y cuando haya transcurrido un periodo de tiempo no menor a un año, contado a partir del momento de la posesión del mandatario.

En Twitter, incluso, se movió la etiqueta #RevocatoriaADanielQuintero que hasta las 11:22 a.m. de este miércoles había sido replicada en 8.892 trinos.

Sobre la posibilidad de un proceso de revocatoria, a solo 22 días de empezar su mandato, Quintero respondió: “Lo que vamos a revocar es a la falta de educación, empleo y oportunidades, a la desigualdad, a la violencia, y a la indiferencia”.

Respuesta de excandidatos

Tras escuchar las declaraciones del alcalde, durante un debate en el Concejo el corporado Alfredo Ramos Maya se refirió de forma indirecta a lo dicho por Quintero.

“Ya salieron a decir, ante manifestaciones en las redes sociales, que tienen unos audios donde un candidato a la alcaldía dice que quiere la revocatoria (...) Que saquen los famosos audios, veamos cuál es el supuesto candidato perdedor que quiere revocar al gobierno”, aseveró el concejal.

Ramos subrayó que la revocatoria es un derecho constitucional y no tendría nada de extraño, pero aclaró que él se ha dedicado exclusivamente a su papel en la corporación, por lo cual le pidió a Quintero que “no se ponga a crear enemigos imaginarios” y calificó sus declaraciones a medios como “actitudes infantiles”.

El también excandidato a la alcaldía, Juan David Valderrama, escribió en su cuenta de Twitter: “Me sumo a la molestia y le solicito al Alcalde respetar el buen nombre de todos los ciudadanos. La campaña terminó y su deber es unir y gobernar esta ciudad. Las divisiones que crea, y el lenguaje sectario no le hacen bien a Medellín”.

Santiago Gómez Barrera también quiso referirse al tema. El excandidato le dijo a EL COLOMBIANO que el hecho de que el alcalde Quintero saliera con el tema de la revocatoria persigue el objetivo de desviar la opinión y no hablar de los desmanes ocurridos cuando concluyó la marcha.

“Yo no estoy con empresarios en ningún proceso para revocar a nadie, no he ido a reuniones y he hablando con nadie del tema. El alcalde debería decir quién lo va a revocar y no victimizarse”, aseveró.

¿Recursos públicos para el concierto del paro?

En la intervención el concejal también criticó el vandalismo en estaciones del sistema metroplús que, según él, no tiene precedente en ninguna protesta en la ciudad. También repudió la agresión a un empleado de Bancolombia y los rayones en edificios privados.

Ramos también llamó la atención sobre la posible destinación de recursos públicos para acompañar la marcha y señaló que de ser verdad “sería gravísimo” y es algo que se debe investigar.

“Me preocupa muchísimo que el gobierno (local) haya destinado recursos públicos para una zona de refrigeración y un supuesto concierto. Yo sí quiero saber si eso es verdad o no, quiero saber si se destinaron dineros de la administración para la protesta de unos particulares”, alegó.

Gómez Barrera manifestó que no entiende cómo la administración municipal pudo prestarse para, presuntamente, financiar el evento, en lugar de tomar el control del desorden que vivió la ciudad.

“Ayer (el martes pasado) estuvo la ciudad en un gran caos y claramente se le salió de las manos a la alcaldía, creo que un alcalde debe estar es al frente del puesto de mando unificado, dirigiendo que no pase lo qué pasó ayer y no irse a limpiar paredes”, dijo.

Sobre este asunto, en el chat de prensa de la Alcaldía de Medellín fue entregada información en la cual, además de consignar hora, lugar y artistas invitados al concierto, aparecía como organizador el Comité del paro y como entidad de apoyo la administración municipal.