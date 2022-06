Pero muchos, sin embargo, deciden no esperar. Ánderson Quiroz, que decidió hacer la ruta a pie dijo: “Lo hago para no esperar. En hora pico, en especial en la tarde, toca caminar, porque se demora más uno cogiendo el bus que caminando. Cuando está vacío, me demoro 15 minutos, pero, si hay mucha gente caminando como uno, me puedo demorar media hora”, dijo el joven, que iba de Acevedo a Sabaneta.

Sea a pie o en uno de los buses, el transbordo trastoca la rutina de los viajeros. Ahora tienen que levantarse más temprano para llegar a sus trabajos. El joven Quiroz, por ejemplo, ahora tiene que salir 45 minutos antes de su casa para llegar a su trabaja en Sabaneta. Para rematar, los usuarios tienen que soportar la congestión en Caribe, estación que está recibiendo a los usuarios de todo el norte. Allí es común verc, por estos días, larguísimas filas para entrar al metro.