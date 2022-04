Así, como actual concejal de Medellín, Romero respondió ante las acusaciones de supuesta corrupción: “Actué de buena manera como director del Inder. Si me equivoqué, que las ías me investiguen. Me parece excelente que se investigue”.

Más allá de la particularidad del concejal-exdirector, el Inder pasó al banquillo por los manejos administrativos de 2020 y 2021. Daniel Duque, concejal citante del debate, puso sobre la palestra el supuesto impulso que desde el Inder le dieron a la campaña de Camilo Londoño, quien finalmente fue elegido como representante a la Cámara por Antioquia.