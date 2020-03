Declaratoria en Antioquia agilizará medidas de contención

Cada empresa de ambulancia o centrales de referencia de las EPS deben notificar al 123 la IPS a la cual se trasladará el paciente. Si el paciente no requiere hospitalización, se hará un aislamiento preventivo en casa de 14 días.

El pasado 10 de marzo, el alcalde Daniel Quintero anunció que la reformada clínica Victoriana —antigua clínica Saludcoop de Villanueva— se destinaría exclusivamente a la atención de personas contagiadas con el coronavirus.

Sin embargo, la junta directiva de la clínica dijo ayer que los servicios del centro de salud “no se prestarán exclusivamente a pacientes infectados por el coronavirus”.

Juan David Atehortúa, director médico de la clínica Victoriana, aseguró que aún no ha finalizado el proceso de dotación y, por lo tanto, solo se están prestando servicios de imagenología y cirugía ambulatoria. “Inicialmente, como nosotros no tenemos todavía abierto el servicio de hospitalización, no cabemos dentro del grupo de instituciones que podría recibir ese tipo de pacientes”, expresó Atehortúa, aclarando que, una vez se habiliten los servicios de urgencias y hospitalización en el segundo trimestre del año, la clínica recibirá pacientes con esta y otras afecciones que así lo requieran.

“Como cualquier otra institución en la ciudad, si llegan personas que tengan infecciones que requieran aislamiento y un manejo especial, serán atendidas. Pero eso no quiere decir que vaya a ser una institución dedicada a la atención exclusiva de personas infectadas por el coronavirus”, enfatizó Atehortúa.

La Alcaldía de Medellín aclaró que dispondrá en su totalidad de la red pública para la atención de aquellos casos que lleguen a ser confirmados. Además, informó que actualmente están realizando acercamientos con instituciones privadas para que cuenten como red de apoyo en la siguiente fase del virus.

“En toda la ciudad contamos con 400 camas de cuidados intensivos. Estamos mirando cómo duplicarlas, es la preocupación más grande en este momento, porque aunque la enfermedad es de baja letalidad, sí puede llevar a muchos pacientes a cuidados intensivos. Todavía no estamos en una etapa crítica, pero nos debemos prepararnos para eventos como los que se están viviendo en Madrid (España), Italia y otras ciudades del mundo”, explicó el martes el alcalde Daniel Quintero .