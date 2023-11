La jornada de esterilización de animales que realizó la Alcaldía de Apartadó, con 60 animales, acabó con serias complicaciones para, al menos, la mitad de ellos.

“Se me murieron dos perritas grandes y tengo mis gatos en cirugía. Fue una cosa muy grande y muy dolorosa para ellos. Estoy muy triste, no he parado de llorar”, relató una de las afectadas por estos hechos.