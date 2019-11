Estas son las razones para esterilizar la mascota

Además de las molestias propias por el ruido y los movimientos, la mascota puede sufrir enfermedades, si no cumplen con su ciclo natural de reproducción.

Si su gato no deja de maullar en las noches, parece desesperado, caminando de un lado a otro, le pide que lo deje salir y no lo deja dormir, generalmente eso significa que está buscando aparearse.

El magíster señala que es de gran importancia realizar la esterilización con médicos veterinarios especializados en el tema. Explica que en el caso de las hembras cuando no se esteriliza y no se le permite aparear padecen afecciones graves sobre el útero y las glándulas mamarias. Esto se debe a que los órganos reproductores, que están diseñados para procrear, no cumplen su función, lo que produce cambios fisiológicos.

Las perras pueden llegar a contraer enfermedades como cáncer, piómetra (infección uterina) y tumores mamarios.

En machos se generan problemas en la próstata y alteraciones de tipo comportamental como la agresividad, debido a que al no aparearse las hormonas no son liberadas.

En los gatos, aunque no suelen sufrir de cáncer, pueden padecer drásticos cambios en el comportamiento. “Al no encontrar con quien reproducirse comienzan a orinar por fuera de la arena. Por eso es mejor prevenir con la cirugía”, precisa Víctor Molina