Los 10 retos inaplazables que tendrán Daniel Quintero y Aníbal Gaviria entre 2020 y 2023

santiago leyva BOTERO

Profesor del Departamento de Gobierno de Universidad Eafit

ANÁLISIS

Un “cambio de época” en la alcaldía y la gobernación

santiago leyva BOTERO

Profesor del Departamento de Gobierno de Universidad Eafit

En los últimos 20 años la Alcaldía de Medellín logró consolidar incrementos importantes en casi todos los indicadores de calidad de vida, con relación a las coberturas de educación, salud y saneamiento. En el próximo cuatrienio el alcalde se enfrentará a lo que podríamos llamar un cambio de época porque ya no es posible seguir aumentando coberturas, ahora se requiere un gobierno por políticas públicas que entienda los problemas y haga diagnósticos de problemáticas de manera más precisa. Aún los sistemas de gestión son muy débiles, no se sabe a ciencia cierta qué programas funcionan bien y cuáles proyectos dan buenos resultados. Un Plan de Desarrollo abarca muchos ítems, fija una gran cantidad de asuntos y objetivos que suelen ser indicadores de producto que no permiten ver más allá. Se debe pasar del gobierno por planeación al gobierno por políticas. Un reto al que se enfrentará Daniel Quintero es la transformación de todo el sistema de gestión alrededor de este nuevo marco de política pública. En educación primaria, por ejemplo, hace mucho que tenemos coberturas universales, por eso no basta con decir que vamos a mantener el 100 % de los niños en los colegios, sino que se debe avanzar en trabajar por la calidad educativa. La Gobernación, por su parte, tiene una responsabilidad muy grande, como gobierno intermedio, en el acompañamiento a los municipios. Debe tener un rol fundamental generando conocimiento, documentando mejores prácticas, generando redes para que los municipios trabajen en soluciones comunes. Debe jugar un rol clave en mejorar la gestión municipal. Los municipios están muy solos y no tiene sentido que cada una de las 125 localidades del departamento tenga que inventarse la rueda. La Gobernación puede ser un actor estratégico con un equipo de apoyo.