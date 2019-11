Descongestionar las vías, hoja de ruta del Aburrá Sur

Wilber Montoya

Coordinador Veeduría de Envigado

“La intensidad en el uso del vehículo particular en Envigado (que casi duplica a toda el área metropolitana) se puede resolver de dos formas: más vías e inversión en transporte público para reducir esa dependencia del carro particular. El problema es evidente y los datos lo demuestran. La forma de resolverlo es lo que se debe replantear. La agenda del próximo gobierno en Envigado no tiene entre sus prioridades cambiar la forma como los envigadeños se mueven, ni reducir ese uso intensivo del vehículo particular”.