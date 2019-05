Deuda en dólares de Medellín por 200 millones, ¿se afecta con alza?

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, explicó que cuando se firmó el convenio con la agencia francesa, el dólar fluctuaba entre los $1.800 y los $1.900.

“Si salimos a pagar este crédito ya, tiene 40 % más del valor suscrito. Eso significa que el Municipio tendría que sacar más pesos colombianos para honrar el servicio de la deuda”, aseguró Uribe.

El funcionario explicó que en su momento —2011— no fue posible suscribir cobertura cambiaria, mecanismo que permite a un inversionista o entidad protegerse de la volatilidad de la moneda, estableciendo desde el momento del contrato un precio fijo de la divisa.

Uribe precisó que el Ministerio de Hacienda no aprueba la fijación de coberturas cambiarias sin que se hayan realizado los desembolsos (el convenio se firmó el 11 de mayo de 2011 y el primer desembolso fue el 20 de diciembre del mismo año).

“Cuando llegó la plata, ya el dólar había subido y no se justificaba. Tampoco dieron los tiempos administrativos entre la alcaldía y el ministerio. Cuando esta administración llegó en 2016, época similar a la actual con un dólar alto, ya no podíamos hacer la cobertura, no era posible”, acotó.