Hasta en chiva llegan las clases a casas de Antioquia por cuarentena

Mientras tanto, en las escuelas, Sandra Roldán , fiscal de la asociación sindical Adidas, que agrupa a los maestros y maestras del departamento; y Carlos Medina , un profesor del municipio de Ituango, donde el internet es un sueño y a duras penas llega la señal del teléfono, concuerdan en una frase que muestra el panorama del departamento: las clases virtuales llegaron a un país que no está preparado para ellas.

Un profesor de la Pontificia Universidad Javeriana escribió una columna sobre la educación en línea titulada Darle clase a la pared . El texto es casi una carta de tú a tú entre Santiago Sanmiguel , el profe, y sus alumnos. “Una vez más frente a la cámara. Una cátedra más, pero sin gente... Yo sé que los estudiantes están ahí. Solo que no los veo. No los oigo”, dice, mientras continua con palabras que hablan de lo que la virtualidad le ha quitado a las clases, como la comodidad de las risas después de un chiste flojo o la posibilidad de debatir porque casi nadie participa.

Desde el 16 de marzo, fecha en la que empezó la cuarentena para los estudiantes en Antioquia, la mayoría de instituciones quedaron en pausa y apenas retornan a las clases desde casa. Manuela y Mariana, estudiantes de décimo y undécimo grado respectivamente, empezaron clases virtuales desde la semana pasada. Al principio, como era de esperarse, hubo desorden y sobrecarga de tareas.

Los profesores no se han logrado poner de acuerdo con las plataformas en las que imparten clases y entender los temas y resolver los talleres ha sido todo un desafío que “al fin y al cabo nos ha dejado muchos aprendizajes y aún muchas cosas por mejorar”, admite Aguirre.

Sin embargo, este es, quizás, el panorama más alentador al que podría enfrentarse un alumno. Al menos 41,3 % de los hogares en Antioquia posee computador de escritorio, portátil y tableta pero solo el 54,7 % tiene internet, según la encuesta de Indicadores Básicos de TIC en Hogares (2018) del Dane. Hay familias que no pueden conectarse a la red, como la de Camila, que tampoco tiene computador y aún así cursa el grado once.

“Por ahora me estoy conectando desde la casa de un vecino que ha sido muy amable y me ha prestado el computador y el internet, pero sigue siendo muy difícil. Hemos tenido que cancelar clases porque no nos entendemos y porque a varios se nos cae constantemente el Wi-Fi, incluyendo a los maestros”.