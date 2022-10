En medio de la sesión descentralizada en la Asamblea, el gobernador Gaviria hizo una férrea defensa de Hidroituango y dijo que hay quienes quieren estigmatizar a Hidroituango y a Antioquia.

“No vamos a dejar que se estigmatice a Hidroituango y que a través de esa estigmatización de Hidroituango se pretenda estigmatizar Antioquia. Vamos a defender a Hidroituango y vamos a defender a Antioquia”.

El gobernador recordó que este es un proyecto soñado por más de 60 años y que, para su ejecución, se contrataron todos los seguros como lo requiere una obra de su envergadura. Insistió en preguntar por qué no se cobró por completo el seguro si la compañía estaba dispuesta a pagar, y pidió a la Asamblea exigir esa respuesta.

“Lo increíble es que quienes dicen que las pérdidas en Hidroituango fueron de $9 billones de pesos, aceptaron cuatro billones de pesos de la compañía de seguros cuando los seguros estaban contratados por $14,6 billones de pesos. Yo le pregunto a la Asamblea Departamental. Yo le pregunto a Antioquia. Yo le pregunto a Colombia, por qué uno acuerda cuatro billones de pesos de una compañía de seguros que está pagando, cuando tiene unos seguros que le aseguran $14,6 billones de pesos. Esa es la pregunta que no me han respondido. Esa es la pregunta que no le han respondido Antioquia”, dijo.

Gaviria Correa, agradeció a la bancada antioqueña en el Congreso su gestión, liderada por John Jairo Roldán, para la consecución de recursos para proyectos fundamentales para Antioquia, en el presupuesto general de la nación para 2023.

“Una proposición para apoyo por el Gobierno nacional en ese presupuesto general de la nación, firmada por todos por todos los miembros del Congreso de la República de la bancada antioqueña, a quienes desde aquí doy un agradecimiento de parte de todos los antioqueños, para la ejecución de los Circuitos Estratégicos”, apuntó.