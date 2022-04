Más extraño se hace porque el mensaje de la Alcaldía sobre la pandemia contradice al propio Daniel Quintero, quien en febrero anunció el fin de la misma y habló de no usar más el tapabocas en sitios abiertos antes de que el Ministerio de Salud lo autorizara para ciudades con más del 70 por ciento de la población vacunada con su esquema completo.

La cifra es similar en el departamento. El último día con más de 100 casos nuevos fue el 3 de marzo, o sea, hace casi un mes no se supera esa cifra; en el peor momento de la pandemia, en enero de este año, en Antioquia se llegaron a reportar hasta 6.000 casos en un día.

Incluso, el pasado 14 de marzo fue el primer día, desde junio de 2020, en que no se reportaron muertes por covid 19 en Medellín. Luego vino una racha de seis días sin fallecidos que terminó el jueves 31 de marzo, cuando se reportó la muerte de dos mujeres. Es decir, la pandemia ha amainado mucho. Eso también puede comprobarse con el número diario de contagios. El 31 de marzo, por ejemplo, se reportaron apenas 29 casos en el departamento, 26 de ellos en Medellín. El 30 de marzo fueron solo 25 los registrados, 22 en la capital paisa. La cifra ha venido así, manteniéndose entre 20 y 30 casos por día en la ciudad.

Las cifras sobre ocupación de camas UCI tampoco le dan la razón al alcalde. En Medellín se sitúa sobre el 90,26%, por debajo de los niveles alcanzados en los picos pasados, cuando se rayó el 100%.

Las camas UCI han reducido su cantidad en casi 600 en Antioquia, pues durante el plan de expansión del sistema, el año pasado, se llegó a 1.400 camas, el punto más alto. Que se desactive tal cantidad quiere decir que la presión ha cedido.

Cuestionado manejo

Aunque la Alcaldía de Medellín ha dicho que es ejemplo en el manejo de la pandemia, algunas de sus estrategias han sido cuestionadas por epidemiólogos y expertos.

La más cuestionada, tal vez, es la de Medellín Me Cuida, una línea estratégica del Plan de Desarrollo. En su seno se creó el aplicativo móvil Medellín Me Cuida, que recogió datos de los ciudadanos para crear cercos epidemiológicos que, en opinión de los expertos, no fueron efectivos.

Lo llamativo es que la Alcaldía había prometido acabar con el aplicativo el 31 de diciembre de 2021, pero no lo hizo, arguyendo que debía permanecer activo hasta que acabara la pandemia, el mismo argumento que ahora saca a relucir para mantener la administración y el control de la Clínica de la 80.