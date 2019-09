Edificio Babilonia ahora es solo escombros

“La inversión ($1.438 millones) no fue por día trabajado, sino por la labor contratada, lo que quiere decir que el proceso de demolición tenía ese costo, independientemente de lo que se tardara. El tiempo que tomó la obra es satisfactorio para la administración”, dijo el secretario Muñoz.

Sin embargo, Óscar Muñoz, secretario jurídico de la Alcaldía de Itagüí, precisó que la adición en tiempo no representó un gasto adicional para la administración municipal.

Aunque en principio se estipulaba que en 60 días solares (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sin lluvias) se culminara la labor, el hallazgo de una estructura que correspondía en apenas un 27 % con los diseños aprobados hizo que Jola S.A.S. extendiera su cronograma hasta el 26 de septiembre.

Para Ángela Ramírez, exresidente del Babilonia y quien oficiaba como administradora del conjunto residencial, es prioritario que se les deje de generar el cobro por el impuesto predial a los propietarios de los ahora inexistentes apartamentos. “El 3 de abril suscribimos unos compromisos con la alcaldía, entre los que estaba eximirnos del pago del impuesto predial y aún no ha sido posible. Hay personas con varias propiedades, por lo que la cuenta les llega consolidada y no han podido separarla para pagar los demás impuestos y no este”, dijo.

Por su parte, el secretario Muñoz expuso que con el cierre de la demolición se procederá a eliminar los apartamentos (y sus cobros) de la base catastral.

En el desmonte del Babilonia trabajaron 50 obreros. Justo ayer, tras un accidente en la obra, falleció uno de ellos.

Según testigos del hecho, una volqueta que reversaba para recolectar material chocó con un poste de luz, lo derribó y este cayó sobre el trabajador.