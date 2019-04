Vecinos del edificio Babilonia, evacuados por riesgo inminente

En el edificio Orly, el más cercano a Babilonia, ya nadie permanece. Blanca Lilia Gil, de 60 años, salió de su apartamento en la noche del viernes 5 de abril y regresó ayer en la mañana para sacar sus pertenencias.

“Vivo acá hace más de dos años en alquiler. Nos dijeron que teníamos 24 horas para irnos porque van a tumbar ese edificio, y nos tocó repartirnos en casas de amigos”, dijo.

Doña Blanca contó que le prometieron que la Alcaldía le ayudaría con un subsidio de 60 % del salario mínimo por una única vez para que pagara la nueva casa. “Pero y si se demora más, ¿entonces qué? Y falta ver si este edificio queda bueno después de que tumben el otro”, agregó.

A unos 300 metros, parados en la puerta de una construcción vieja, Dayana Rodríguez y Alexis Alfaro entretenían a su hija de 3 años. A cada persona que veían pasar con un chaleco le preguntaban si era funcionario de la alcaldía.

“Es que el viernes vinieron y nos dijeron que nos teníamos que ir por el riesgo. Como no tenemos para dónde, dijeron que nos llevarían a un hotel hasta el martes y que luego debíamos buscar casa”, contó la mujer.

Pero esta familia venezolana no cupo en el carro oficial y les prometieron que volverían por ellos a las 8:00 a.m. del sábado. “No regresaron y hoy (ayer) domingo, no creo que trabajen. Ya no hay nadie más aquí y no sabemos qué hacer”, dijo Alexis, aclarando que a él le dijeron que el 15 de mayo podía volver a su casa.

Su vecino, Sebastián Espinosa, narró una historia parecida que incluía una estadía en un hotel del sector La Raya. Él declinó la oferta y aseguró que aprovechará la calamidad para poner fin al contrato de arrendamiento y buscar una vivienda más segura .