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Fueron liberados los tres jóvenes que permanecían secuestrados en el Nordeste de Antioquia

El Ejército confirmó que, producto de los operativos y la presión de las autoridades, las tres personas que permanecían en poder del Clan del Golfo están a salvo.

  • Los tres jóvenes liberados, habrían sido secuestradas en el corregimiento Charcón de Liberia del municipio de Anorí. Foto: Archivo El Colombiano.
    Los tres jóvenes liberados, habrían sido secuestradas en el corregimiento Charcón de Liberia del municipio de Anorí. Foto: Archivo El Colombiano.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Ejército Nacional confirmó este lunes que fueron liberados los tres jóvenes que permanecían secuestrados en el Nordeste de Antioquia por el Clan del Golfo.

Según la Séptima División, la operación se dio a través del trabajo articulado con las autoridades locales y regionales, y el despliegue de las tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.7.

“Se logró la liberación de las personas que habrían sido secuestradas en el corregimiento Charcón de Liberia del municipio de Anorí, Antioquia, al parecer por presuntos integrantes del grupo criminal del Clan del Golfo”, indicó el Ejército.

Así mismo, las autoridades dieron cuenta de que, “tras recibir información sobre lo sucedido y empleando las capacidades de nuestro Ejército Colombiano y la Fuerza Aeroespacial, se realizaron sobrevuelos e inserción de tropas en el área, ejerciendo presión sobre los responsables y fortaleciendo las acciones de búsqueda, ubicación y protección de las personas retenidas”.

El pasado sábado 29 de agosto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el secuestro de cuatro personas en el corregimiento Liberia, en Anorí, a manos del Clan del Golfo: tres jóvenes y un líder comunal. Un día después se conoció que este último, Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Liberia, había sido liberado en un operativo del Ejército.

Rendón, además, había pedido al Gobierno nacional reforzar la presencia del Ejército, la Armada y la Policía en este corregimiento del Nordeste antioqueño. Incluso planteó la posibilidad de instalar inicialmente una unidad de Carabineros mientras se logra construir o habilitar una estación permanente de Policía.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quiénes liberó el Ejército y quiénes los tenían secuestrados?
Las tropas liberaron a tres jóvenes que habían sido secuestrados en el corregimiento Charcón de Liberia, municipio de Anorí (Antioquia), por presuntos integrantes del grupo criminal Clan del Golfo.
¿Cómo se logró la liberación de los secuestrados?
Se logró mediante la articulación con autoridades locales y un operativo de la Séptima División (Brigada 14 y Fuerza de Despliegue Rápido N.7), apoyado por la Fuerza Aeroespacial con sobrevuelos e inserción de tropas en la zona para presionar a los captores.
¿Qué antecedentes tuvo este secuestro y qué pide la Gobernación de Antioquia?
En el mismo hecho (ocurrido a finales de agosto) habían secuestrado a cuatro personas; el líder comunal Jeiber Alonso Restrepo fue liberado un día antes. Tras esto, el gobernador Andrés Julián Rendón solicitó al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar y policial en la zona, sugiriendo instalar una unidad de Carabineros o una estación permanente.
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