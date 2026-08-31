El Ejército Nacional confirmó este lunes que fueron liberados los tres jóvenes que permanecían secuestrados en el Nordeste de Antioquia por el Clan del Golfo.

Según la Séptima División, la operación se dio a través del trabajo articulado con las autoridades locales y regionales, y el despliegue de las tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.7.

“Se logró la liberación de las personas que habrían sido secuestradas en el corregimiento Charcón de Liberia del municipio de Anorí, Antioquia, al parecer por presuntos integrantes del grupo criminal del Clan del Golfo”, indicó el Ejército.