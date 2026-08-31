¿Por qué Alci Acosta está en UCI? Estas son las afecciones que llevaron al ‘rey del bolero’ al hospital

El cantante y pianista colombiano Alci Acosta permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla, luego de presentar una afección que compromete sus riñones y su próstata.
La noticia se conoció este domingo 30 de agosto, luego de que medios locales reportaran una nueva hospitalización del reconocido artista, considerado una de las voces más representativas del bolero en Colombia.
Fue Checo Acosta quien posteriormente entregó información sobre la condición de su padre a través de sus redes sociales y explicó que permanece en la Clínica La Misericordia Internacional, en Barranquilla.
“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, escribió el cantante.