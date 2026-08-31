¿Por qué Alci Acosta está en UCI? Estas son las afecciones que llevaron al ‘rey del bolero’ al hospital

El cantante y pianista colombiano Alci Acosta permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla, luego de presentar una afección que compromete sus riñones y su próstata. La noticia se conoció este domingo 30 de agosto, luego de que medios locales reportaran una nueva hospitalización del reconocido artista, considerado una de las voces más representativas del bolero en Colombia. Fue Checo Acosta quien posteriormente entregó información sobre la condición de su padre a través de sus redes sociales y explicó que permanece en la Clínica La Misericordia Internacional, en Barranquilla. “Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, escribió el cantante.

En el mismo mensaje, Checo agradeció al personal médico encargado de atender al artista y a las personas que han enviado mensajes de apoyo a la familia. Lea aquí: Atendieron incendio en la casa del maestro Alci Acosta en Soledad, Atlántico “A nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica La Misericordia, cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Así mismo, también le damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño”, agregó.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Alci Acosta?

Hasta el momento, la información entregada por la familia señala que el cantante se encuentra estable y bajo atención médica en la UCI. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre un diagnóstico específico, los procedimientos que le han realizado ni cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado. La nueva hospitalización ocurre semanas después de otro episodio de salud que también llevó al artista a recibir atención médica, de acuerdo con reportes de medios locales. Puede leer: Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado”

Alci Acosta está próximo a cumplir 88 años —nació el 5 de noviembre de 1938—, y a lo largo de los últimos años ha enfrentado diferentes situaciones médicas. En octubre de 2023, cuando tenía 84 años, fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una estenosis severa en la zona lumbar, una condición que puede generar presión sobre las estructuras nerviosas de la columna y provocar dificultades para caminar. En aquella oportunidad, Checo Acosta informó que la cirugía había sido exitosa y que su padre debía comenzar un proceso de recuperación y terapias para fortalecer nuevamente su musculatura y movilidad. El cantante también atravesó la pandemia de covid-19. En 2020, Alci Acosta, su esposa Ruth Agudelo y su hijo Checo dieron positivo para el virus. La familia logró recuperarse, aunque posteriormente Ruth Agudelo falleció el 17 de noviembre de ese año debido a complicaciones asociadas al covid-19.

¿Quién es Alci Acosta?

Alci Acosta, cuyo nombre completo es Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, nació en Soledad, Atlántico, y construyó una carrera de más de seis décadas en la música. El artista comenzó como pianista y posteriormente se consolidó como uno de los principales intérpretes del bolero y la música romántica en Colombia. Su repertorio incluye canciones como ‘La copa rota’, ‘Traicionera’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘El último beso’ y ‘Si hoy fuera ayer’.

A lo largo de su trayectoria compartió escenarios y proyectos con importantes figuras de la música latinoamericana y consiguió reconocimiento dentro y fuera de Colombia.

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