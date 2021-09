Ella querendona y él algo tímido. Ella risueña y él con pose de muy serio. Ella pintora y él jardinero. Así son Berta Tulia Posada y Héctor de Jesús Hernández, dos adultos mayores que luego de experimentar la soledad hallaron el amor en un hogar geriátrico y después de dos años de noviazgo decidieron casarse.

La nupcias serán el próximo 19 de septiembre en la Colonia Belencito, un hogar para atención del adulto mayor de Medellín donde se conocieron y cuyos pasillos y jardines han sido testigos de una relación amplia en abrazos, en caminatas tomados de la mano y en risas y miradas compartidas y cargadas de esperanza y amor.

Desde que lo vio por primera vez, Berta, de 70 años, sintió el aleteo del amor rondar. “Ese día dije qué belleza de hombre, ¿será que es para mí?”, dice invadida en la ternura de sus 1,51 mts de estatura, su piel morena y sus ojos que delatan lo que se agita en su cuerpo cuando lo mira.

Él, nacido en Yarumal, con 61 años y apariencia de campesino de tierra fría, llevaba 15 años de soledad tras separarse de su primera compañera de vida, con la que tuvo dos hijos y de la que prefiere no hablar en presencia de Berta. “Yo me enamoré a la primera mirada y decidí darme otra oportunidad, porque ella me inspira confianza y me gusta como me trata”, confiesa. Cada palabra que él dice parece ser un mensaje para que ella entienda que ninguna se atravesará entre los dos, “porque a ella a veces le dan arrebatos (de celos) y yo sé cómo la controlo”.