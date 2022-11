Estos deben hacerse en puntos visibles como los sitios de ascenso y descenso de pasajeros y las taquillas en las terminales. En caso de no contar con una terminal, estos anuncios deben estar en los puntos de despacho. También se debe informar en los portales web de las empresas.

No obstante, el incremento del costo de la gasolina no es un factor determinante en este aumento, puesto que el 93% de los vehículos que prestan este servicio funcionan con ACPM. Además, solo representa un 30% en la estructuración de los costos. También influye el mal estado que se encuentran muchas vías, manifestó Echeverri.

La oficialización de las nuevas tarifas aún no se ha hecho porque las empresas están haciendo la estructuración de costos. “Si hay alguna que con la actualización no le da variación estas no las subirían”, manifestó Echeverri.

¿Riesgo a sanciones?

El transporte intermunicipal de pasajeros es regulado por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte), y la titular de esta dependencia Ayda Lucy Ospina Arias, manifestó que todo debe estar justificado para aplicarse el incremento.

“Las empresas pueden realizar ajustes en sus tarifas, siempre y cuando cuenten con los estudios y toda la estructura de costos de ese servicio que presten ene sea ruta, lo que quiere decir que sí tienen la facultad de subir sus tarifas, pero ese incremento debe estar ajustado y justificado en una estructura de costos”, manifestó.

En caso de no cumplirse con estas exigencias, la superintendencia podrá investigar si se presenta una conducta indebida de cobros, que conllevaría a una sanción económica según lo establezca el proceso de la entidad.