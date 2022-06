Identificado como el No. 97C de 2022, el contrato en cuestión fue firmado el pasado 10 de mayo de 2022 con una empresa identificada como Tramisalud S.A.S. Su objeto consiste en implementar un “call center” y “mejorar el servicio de comunicación para atender los servicios de agendamiento de citas médicas”.

“Cuando comencé a analizar el contrato me llamó la atención la forma de contratación y las características de la empresa”, planteó el corporado, señalando que la compañía registra en sus antecedentes haber contratado con hospitales públicos como La María ( involucrado en el escándalo que le costó el puesto al excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga) y el Hospital Concejo de Medellín.

El concejal sostuvo que el objeto del contrato no estaría plenamente justificado, ya que el General tenía activo hasta hace poco una central telefónica con un costo menor.

“El hospital tenía un software interno para citas, que se sumaba a lo que hacían cuatro auxiliares administrativas”, dijo Ramos, sosteniendo que dicho desarrollo tenía un costo aproximado de $11 millones mensuales y fue reemplazado por el nuevo contrato, que por siete meses de servicio le costó al hospital $678 millones.

Para conocer su versión frente al tema, EL COLOMBIANO se puso en contacto con la empresa Tramisalud. Su gerente, David Alfonso Franco Largo, contraargumentó que la prestación de ese servicio en el hospital estaba lleno de problemas y que justamente su empresa fue contratada para mejorar la eficiencia. De cuatro auxiliares, el call center pasó a tener cerca de 11 asesores, precisó Franco.

“El Hospital atiende una población lejana y vulnerable. Si se miran las redes sociales del Hospital hay una queja impresionante por la no oportunidad de la asignación de citas, por no hacerlo a tiempo, por la no contestación del teléfono”, señaló el gerente.

De acuerdo con las cifras de Franco, en el sistema anterior el hospital solo lograba atender cerca del 40% de los usuarios que acudían a ese sistema de atención, y con el cambio se apuntaría a un 95%.

Aparte del contrato, otros puntos levantan suspiacia y se vinculan a las características de la empresa, cuyo patrimonio ($299 millones) con corte a diciembre de 2020 no llega a ser la mitad del contrato firmado en mayo pasado.

Así mismo, según se lee en la información consignada por la empresa en la Cámara de Comercio, su sede principal aparece ubicada en la calle 27 A, en un apartamento ubicado en el segundo piso de un edificio residencial del barrio Belén La Palma.