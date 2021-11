¿El Inder se está convirtiendo en directorio político?

Jaramillo Montoya, no obstante, es categórico: “Que revelen las fuentes que les dieron la información. ¿Quiénes son? Que den un debate público, que salgan para poder controvertir lo que dicen. Yo no tengo absolutamente nada qué ver con ninguna entidad pública”.

Incluso, después de la conversación con este diario, el empresario nos remitió un derecho de rectificación enviado a Vorágine y a Duque en el que pide que se retracten de lo dicho, una manera de intentar frenar también esta publicación. “Que me traigan las pruebas de que yo tengo algo que ver con la alcaldía. Que las traigan y yo las controvierto. A mí ni me interesan los temas políticos”.

Además, aunque Jaramillo Montoya asegure que hoy no tiene ninguna aspiración política, estaría moviendo fichas desde adentro del Inder con miras a las elecciones legislativas de 2022, tal como lo denunció en su momento el concejal Duque. Él no sería el candidato, dicen los testimonios recopilados para este informe, pues su ficha sería Camilo Londoño, un exbasquetbolista que ha sido contratista del Inder y que fungió como asesor de Diana Toro, exdirectora del Inder. Londoño aspirará a la Cámara de Representantes por el partido Verde, en alianza con León Fredy Muñoz, que busca dar el salto al Senado.

Jhony Armando Jaramillo Montoya es uno de los nombres que más repiten contratistas y empleados del Inder cuando se les pregunta quién toma las decisiones en esa entidad. Lo sorprendente es que no tiene una vinculación laboral directa y su oficina particular funciona en un edificio en el sector de Laureles, que muchos servidores públicos han visitado desde 2020 para recibir el visto bueno para trabajar en esa entidad municipal.

¿Un director a la medida?

La relación de Jaramillo Montoya con el Inder se hace más clara con la presencia de Alejandro Estrada Moreno, el actual subdirector de escenarios deportivos. En su hoja de vida figura que este ingeniero eléctrico trabajó durante 20 años en EPM y de manera posterior fue docente en el ITM, los dos únicos registros oficiales que tiene en su currículo en el Sigep.

A pesar de que Estrada fue el principal financiador de la campaña, Jaramillo Montoya niega que hoy tenga comunicación con él. Según el empresario, fueron buenos amigos, tanto como para haber aportado esa cantidad de dinero, pero hoy no tienen una relación cercana. “Con Alejandro no hablo hace años. Sí hizo parte de mi campaña, pero yo no tengo nada qué ver con su nombramiento en el Inder”.

Un contratista a la Cámara

Pero no solo Jaramillo Montoya tendría influencia en las decisiones del Inder. Camilo Londoño también.

Un contratista que lleva 14 años en el Inder le dijo a EL COLOMBIANO que en mayo de 2020 se le terminó el contrato. Cuando comenzó el trámite para uno nuevo en octubre, su sorpresa fue mayor cuando lo recibió Camilo Londoño y lo interrogó sobre sus preferencias políticas. “Le dije que no tenía nada que ver con política y él me insistió sobre las razones por las cuales no me habían renovado el contrato en un principio, pero como Camilo es el que decide quién se queda en el Inder, a mí no me renovaron”.

EL COLOMBIANO contactó a Camilo Londoño, quien dijo que no tenía nada que ver con Johny Jaramillo y que no era su ficha para aspirar a la Cámara: “No entiendo los señalamientos. Son puros chismes. El proyecto político lo estamos haciendo con las uñas”.

Las relaciones no paran ahí. Erick Cogollo, quien fungía como subdirector de Fomento Deportivo, hoy apoya a Camilo Londoño en su precandidatura. El mismo Londoño lo confirmó, pero aclaró que se habían conocido en el Inder y que no habían tenido una intención política per se. Sin embargo, es llamativo que el puesto que ocupó Cogollo es uno de los que más relación tiene con los contratistas y la comunidad.

A todo este panorama se suma la denuncia hecha en agosto pasado según algunos contratistas del Inder, que dijeron que debían diligenciar la plataforma web “Dímelo” con información sobre sus preferencias políticas y su mesa de votación.

El Inder tiene entre 1.500 y 1.800 contratistas. Presionándolos podría obtenerse una cantidad considerable de votos. Otro excontratista del Inder, que fue salvavidas durante ocho años, le contó a EL COLOMBIANO que le pidieron inscribirse en Dímelo: “Fuera de eso nos pidieron 20 personas, que fueran sugeridas por uno, para meterlas en una base de datos. Yo solo alcancé a tener 17. Sin embargo, por todos esos manejos, decidí no renovar”.

Consultado al respecto, el director del Inder Carlos Romero respondió que no conoce a Jhony Jaramillo y que “el Inder no es ningún fortín burocrático”. Añadió que “el concejal debe mostrar las pruebas de lo que denuncia. No sé qué tiene que ver lo que denuncia. Que demuestre la cercanía de Jaramillo con el Inder, que salgan a la luz las personas que dicen que ese señor (Jaramillo) les hizo la entrevista”.

También respondió a las presiones políticas dentro de la institución y, en particular, a la plataforma Dímelo, donde se exigían datos a los contratistas: “Nunca ha habido presiones políticas. El manual de funciones no se cambió, sino que se amplió (caso Yuynan). Ahora, Camilo Londoño no tiene nada qué ver con la institución. Estos señalamientos me parecen bajos, que nos demuestren cómo el Inder hace parte de las plataformas políticas de Camilo Londoño”.

Las respuestas de Romero van en contravía de los testimonios recopilados por EL COLOMBIANO. Romero, como Jaramillo Montoya, pidió que las fuentes consultadas salgan a la luz pública para “controvertir lo que dicen”. Este medio, sin embargo, guarda la identidad de las fuentes, como estas lo pidieron por razones de seguridad