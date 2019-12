El intercambio vial que promete acelerar la movilidad en la 80

“Si bien es imposible que no haya un impacto lo que buscamos es que este sea mínimo y todo ha sido concertado con la Secretaría de Movilidad, a través de los planes de manejo de tránsito”, indicó Builes .

La obra es clave porque, además de allanar el camino para un futuro sistema de transporte masivo por la 80 como el tren ligero planteado pero que aún no alcanza cierre financiero, representa un corredor estratégico en la salida de la ciudad a la carretera al Mar, vía al túnel de occidente.

Camilo Builes , subgerente de Ejecución de Proyectos de la EDU, contó que la adecuación de un tercer carril sobre la calle Colombia, en el costado oriental, permitirá iniciar la construcción de todo el sistema de fundaciones del proyecto. Conforme se avance, los trabajos del puente elevado irán de oriente a occidente.

Julia Pertuz, comerciante de la zona que será impactada por el proyecto, tiene reparos junto a un grupo de vecinos en la forma como la EDU ha comenzado a negociar con los propietarios de los predios ubicados en inmediaciones de la Cuarta Brigada.

“Pienso que la socialización de la obra no ha sido la más adecuada porque, aunque viene de años anteriores, a mí por ejemplo solo me notificaron este año que el predio iba a ser intervenido. Que el desarrollo no destruya familias ni empobrezca a los comerciantes”, cuenta mientras critica que muchos avalúos están llegando hasta un 50 % por debajo del valor comercial de la zona.

De hecho contó que para hoy preparan un nuevo plantón para impedir el inicio formal de las obras de adecuación sobre la calle Colombia.