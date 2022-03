jorge pérez jaramillo

Experto en urbanismo y planeación

ANÁLISIS

Lo que está en juego con invasiones en el morro

jorge pérez jaramillo

“Moravia es el símbolo mayor, el proyecto que representa de la forma más profunda cómo una sociedad cambió sus paradigmas, sus prioridades y definió que resolver un asunto como el que había en el morro era una prioridad de la ciudad. Se recorrió un camino técnico, político y de inversión social sustantivo. Moravia era la representación de múltiples problemas que configuraron la crisis de nuestra sociedad, no solo físicos y espaciales, sino de las realidades de nuestras precariedades y de los conflictos nacionales, que han generado desplazamientos y asentamientos, que es lo que testimonia Moravia. Por eso tiene tanta importancia lo que pase en esta zona, lo que debemos dimensionar es que puede existir una entidad que diga cómo enviar un transbordador al espacio pero no existe una institución en el mundo que pueda decir cómo lograr un proceso de renovación como Moravia, es un laboratorio de Medellín en el que salió esta invención. Lo que no es una invención es volver a invadir a Moravia, eso ya se sabía hace décadas. En el POT de 2014 incorporamos un asunto ambicioso, los capítulos del sistema institucional de gestión. La estructura del Municipio era insuficiente, en términos de recursos técnicos y operativos, para abordar todos los problemas de la ciudad. Uno de los más críticos era el control urbanístico. Por eso nació la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El balance de hoy es más que fatal, con una precariedad e insuficiencia absoluta. Cuando uno ve lo que pasa en los bordes urbanos, en las zonas donde se pretendía controlar la expansión de la ciudad, el resultado no puede ser peor. Es como si en la ciudad no hubiera control territorial. Moravia como símbolo, por su ubicación, es el hecho que mejor muestra la evidencia de esta realidad”.