¿Está embolatado el negocio para comprar la Clínica de la 80?

La ciudad se ha convertido en una plaza atractiva para los inversionistas del sector y este año llegó con incentivos que podrían atraer más ojos hacia el inmueble. No es menor lo que está en juego: aunque la clínica está casi vacía desde noviembre pasado, de $6.962 millones serían las pérdidas para el Municipio, que desplegó allí adecuaciones por $23.744 millones.

Eso preocupa porque, si la administración se descuida, cualquier privado podría adelantarse y echar al traste el intento de compra . Dicen los expertos del mercado de la salud en la región que, aunque desconocen si en este momento hay posibles compradores haciendo fila, no es conveniente meterle largas al asunto.

El negocio que aliviaría a la red pública de prestación de servicios de salud en Medellín está embolatado. Aunque el comodato que tiene el Municipio sobre la Clínica de la 80 todavía está en pie y el alcalde Daniel Quintero afirmó que ya se presentó una propuesta formal para su compra ante el liquidador de la ESE Saludcoop, las conversaciones todavía no cuajan.

Aunque previo al cierre de esta edición no fue posible acceder al liquidador para actualizar los avances del negocio, y la secretaria Uribe se limitó a decir que ya se hizo una propuesta formal y se encuentran en conversaciones”, el alcalde Quintero aseguró en diciembre pasado que la ciudad se quedaría con la clínica para construir allí, entre otros, un centro de salud mental.

“Hay voluntad y una buena relación contractual con la Alcaldía. No sé qué condiciones tenga el Municipio para pagar, pero es un proceso que debe culminar para concretar el pago de las acreencias”, le dijo en días pasados Negret Mosquera a este diario.

¿Debe ser esa la vocación del inmueble? Jorge Iván Posada, fiscal de la Asociación Médica Asmedas, afirmó que, si se concreta la compra, allí deberían operar varias especialidades. “No dejarla solo para pacientes de salud mental, pues la mayoría suelen recibir atención ambulatoria”.

Contrario opinó el gerente del Hospital Mental de Antioquia —institución rectora en este renglón—, Alberto Aristizábal, quien detalló que las consultas han crecido 20% y que la ocupación de camas ha pasado del 80% al 95% con la pandemia. Si bien la institución cuenta con un plan de ampliación de 110 camas proyectado para marzo, con eso no sería suficiente.

Pese a esto, Martínez también coincidió en que el uso debería ser mixto, además de concentrarse en la atención de segundo nivel que es deficitaria en la ciudad. Solo el Hospital General ha hecho esfuerzos en este frente, según el director de Aesa, pues Metrosalud se ha quedado atrás, al concentrarse en la atención de primer nivel.

Ortopedia, urología, pediatría y obstetricia serían los servicios claves a prestar en esta clínica, pues su escasez ha sobrecargado los hospitales de tercer y cuarto nivel. Debido a esta necesidad, el Municipio no debe dejar enredar el negocio que sacaría de afugias a la red pública de salud local, indicaron los expertos. Por el contrario, debe acelerar, para que otro particular no se le adelante .