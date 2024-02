El punto de partida para los directivos de la Corporación Parque Arví no es fácil, pues en 2022 las pérdidas acumuladas ascendían a $11.877 millones y fueron subsanadas con recursos de caja y aportes de los socios, pero un año después vuelve y registra $1.555 millones en rojo y la propuesta sería subsanarlos tanto con recursos provenientes de la atención de visitantes en el mismo parque, de convenios que logren captar y de nuevos aportes de los asociados. El presupuesto calculado para este año es de $8.800 a $9.000 millones , pero solo la mitad está financiado.

La primera junta directiva del parque Arví del año 2024, que está prevista para este martes al mediodía, promete ser entretenida, porque se estrenan los miembros que hacen parte de las administraciones entrantes en el Departamento y el Distrito de Medellín, y porque además habría una confrontación de cifras para saber a ciencia cierta si la corporación que administra esa reserva natural tiene o no futuro.

Eso quiere decir que no será fácil el primer desafío del director ejecutivo de Arví, Víctor Arbeláez, que es convencer al secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto; a la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Ana Ligia Mora; al secretario de Hacienda Distrital, Orlando Uribe, y a la directora del Área Metropolitana, Paula Andrea Palacio, de que este no es un barril sin fondo y que vale la pena invertir en la organización.

Cuando EL COLOMBIANO le preguntó por los resultados del año pasado, Arbeláez destacó que el parque sigue cumpliendo con su objeto misional que es “el cuidado del territorio y el apoyo en material cultural, educativa, turística y ambiental”, a pesar de la crisis financiera y reputacional que afrontó el año pasado. Con esto se refería a la reducción de los aportes y la mala relación de la administración de Daniel Quintero con el sector privado, por lo que se fueron tres asociados –la Cámara de Comercio, Eafit y la cooperativa Interacturar– igual que al ruido mediático ocasionado por el nombramiento del anterior director, Juan Valdés, señalado de presunto acoso laboral.

Además, hizo referencia a que el parque recibió más de 110.000 visitantes entre diciembre y enero, incluyendo tanto los espacios que maneja directamente la corporación como los que están bajo la tutela de las cajas de compensación Comfama y Comfenalco. Sin embargo, en su respuesta no matizó los cálculos según los cuales de cada 100 personas que llegan a ese remanso de naturaleza, 15 van para Comfama, 13 para Comfenalco, solo 7 se quedan haciendo uso de los servicios de Arvi y el resto, o sea otros 65, representan un potencial no aprovechado porque pasan sin consumir los servicios ofrecidos.

No obstante, los libros contables no parecen favorecer a Arbeláez en el propósito de presentar buenos resultados, porque si bien las líneas gruesas del balance de 2023, al cual tuvo acceso esta casa editorial, no muestran una situación tan calamitosa, al analizarlo a fondo se develan los que serían problemas que, en concepto de algunos expertos, llegarían a comprometer la viabilidad de la entidad.