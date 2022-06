El problema es que fue una muerte cantada. En 2019 comenzó la construcción del intercambio vial de la 80 con Colombia, que descongestionaría el occidente de la ciudad y de paso serviría para el futuro metro de la 80. Ese año, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se reunió con los vecinos para conocer su opinión de la obra. ¿Qué características debía tener? ¿Qué necesidades eran inaplazables? El pedido fue que se instalaran semáforos en los pasos peatonales. Eso nunca ocurrió y ahí radica el problema.

El caso lo ejemplifica Alberto Restrepo, un hombre de edad avanzada que vive muy cerca del nuevo intercambio. Como casi todos los vecinos, menciona el atropellamiento de la mujer que murió: “La mayoría de los que vivimos por acá somos gente de edad. Hay que estar pendientes porque los carros no frenan en los cruces”.

En este punto hay una encrucijada. La Alcaldía dice que los semáforos solo serán instalados a futuro, pero la comunidad alega que son urgentes. No en vano, en medio de los mensajes y contestaciones entre ambas partes se presentó el atropellamiento de la semana pasada.

El problema de fondo es la escasa cultura de conductores y peatones. El regente de una tienda cercana comentó que los accidentes, en parte, se deben a descuidos de los peatones, que pasan con la mirada clavada en el celular. Sabaraín Reyes, que trabaja como vigilante en la zona, agregó que lo que priman son las altas velocidades de los carros y motos. “Nadie reduce la velocidad para dejar pasar a los peatones. Por el contrario, aceleran y la gente tiene que correr”, opinó el vigilante.

Para tener una respuesta de la alcaldía consultamos a la Secretaría de Infraestructura, de donde respondieron que la competencia era de la EDU; de la EDU dijeron que era de Infraestructura. Volvimos a consultar, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Aunque el intercambio es una obra que, en general, es bien valorada por los vecinos, en todo caso, sí esperan que la Alcaldía le dé solución al problema de seguridad vial