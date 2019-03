Plan de chatarrización de volquetas del Aburrá, en veremos: ¿qué pasó?

Loaiza dijo que también pidieron recursos de un fondo de chatarrización, que tiene $30.000 millones, para ejecutar el plan, previa definición de una tasa especial por el Fondo Nacional de Garantías.

Si esta alternativa no se da, añadió Loaiza, tendrían que esperar a que el Gobierno estructure un plan de chatarrización completo que, inicialmente, contempla tractomulas y camiones. En una segunda fase sería de volquetas. Ese camino tardaría dos años.

El gerente de Camacol consideró que “no es fácil” el aval del Ministerio de Hacienda. “Dice que no tiene plata y que sería un esfuerzo fiscal. Pensamos que no lo es porque si no eximen el IVA, no habrá negocio y ese IVA no se recauda”.

Pidió a las autoridades establecer “más incentivos, más actores empujando y el concurso de parlamentarios antioqueños”. Indicó que, incluso, la Gobernación está estudiando la creación de una línea de crédito en el Idea, con tasa de interés blanda para tener préstamo subsidiado.

Donald Calle Guerra, asesor de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana, dijo que hicieron una solicitud al Ejecutivo para que declare la vida útil de camiones y volquetas, tal como ocurre en el transporte de pasajeros.

“El documento Conpes de chatarrización que existe es exclusivo para camiones de 10,5 toneladas. Exceptúa las volquetas. Se necesitan urgente programas de renovación y una legislación que defina una vida útil para volquetas y camiones inferiores que son losque hacen el reparto urbano de carga y mercancía”, afirmó.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo el jueves que se deben utilizar los fondos para la chatarrización de los vehículos que no han salido de circulación, pese a que tienen una antigüedad considerable. “Todavía hay volquetas y camiones de más de 20 años. Por encima de los temas económicos está la salud ciudadana”, anotó.