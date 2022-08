“Que lo pongan en otro lado”

Julio César Vélez es uno de los comerciantes de electrodomésticos recuperados de Quincalla que mira con cierto recelo el despliegue del “Robocop” en una zona que a su juicio no tiene tantos problemas de basura y orden público como otras zonas de Medellín.

Vélez indicó que le causó extrañeza la instalación del “Robocop”, pues la designación de ese sitio como espacio de recolección era un acuerdo implícito entre los comerciantes de la zona (incluidos los de dos centros comerciales) ya que allí la frecuencia de recogida es de dos veces al día. De hecho, en el video que expuso Quintero sobre el tema en el Consejo de Gobierno, varias personas manifestaron esto.

“La puesta de ese aparato aquí, la veo como parte de los intentos de Espacio Público de sacarnos del sector. Pero acá no hay vicio, no hay bandas, no hay extorsiones y no hay basuras porque nosotros no lo permitimos y por eso no han podido hacerlo. Es más, aparte de reciclar casi 35 toneladas entre ellas muchos electrodomésticos, le permitimos a la gente conseguir aparatos que no tendrían cómo pagar nuevos. ¿Por qué más bien no ponen esas cámaras en otro lado como Barrio Antioquia?”, apuntó Vélez quién aseguró llevar más de 30 años en esta actividad actividad comercial junto a otras 250 personas que generan empleo con sus negocios.

Resultados desconocidos

En el Consejo de Gobierno de ayer, el alcalde Quintero dijo que “Robocop se convirtió en una herramienta poderosísima. No solo mejora el tema de basuras sino también la seguridad de los sectores”.

Este diario requirió a la Empresa de Seguridad Urbana ESU para conocer el cambio de enfoque del “Robocop” así como los resultados que ha tenido contra el crimen desde abril cuando inició sus labores. También se solicitó que se comentara el balance durante su implementación en la tarea de control de basuras; pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Y más sorpresa causó que el gerente de la ESU, Edwin Muñoz, anunciara que esta semana se entregarán otros dos “Robocop”, que también se dedicarán a vigilar puntos de basura y que ya tiene la orden del alcalde de construir otros 20 más para finales de 2022, pese a que la Personería abrió una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la compra de este sistema, el pasado 21 de junio