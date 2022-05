Las adecuaciones tecnológicas a los sistemas de seguridad que actualmente funcionan en Medellín fueron el argumento para que el policía robotizado que tanto alardeó Quintero no pudiera funcionar desde el principio.

“Estamos esperando a que la Secretaría de Seguridad o la entidad encargada haga el pedido, pero hasta el momento no hay solicitudes ”, manifestaron desde la ESU.

De los 40 que fueron anunciados al momento del lanzamiento de Simim, solo está operando uno, el que se está probando . Hasta el momento no se ha hablado de la adquisición de más dispositivos, al menos en el corto plazo, ni por parte de la ESU ni de la Alcaldía de Medellín.

Cuando aún no se habían hecho las pruebas, el suspendido mandatario, en una rueda de prensa, alardeó de las cualidades de este sistema , el cual hasta el momento se ha quedado corto con las expectativas generadas.

El principal objetivo del “Robocop” es contrarrestar el hurto, de acuerdo con las autoridades. En el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) se han reportado 12.726 casos de hurtos, mientras que el año pasado fueron 10.002 robos.

Por sí mismo no servirá

Para los expertos en seguridad, el Simim tendrá resultados si se integra a todo un equipo reforzado con personal humano especializado.

“Estos sistemas por sí solos no funcionan y no tienen resultados. Si es usado para el homicidio, es poco eficiente porque solo hace un registro del homicida, pero puede ser muy útil contra el hurto. Eso sí, debe estar apoyado por integrantes de la Sijín y personal de fuerzas especiales. De lo contrario, no dará los resultados esperados”, indicó Andrés Preciado, docente de la Universidad Eafit.

Para Andrés Rico, investigador con estudios en Defensa y Seguridad de la Escuela Superior de Guerra y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Católica Luis Amigó, esta teconología no es eficaz en un panorama de inseguridad como el que vive la ciudad.

“Con todo lo que tenemos, con el robocop no se logra un avance. Es una medida más para mostrar, pero no se comprende lo que se quiere lograr”, señaló el experto.

Por ahora habrá que esperar qué resultado arroja esta fase del “Robocop” más allá de las expectativas que generó la alcaldía al calificarlo como la revolución en seguridad.