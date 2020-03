El sabor dulce y el precio amargo de la panela

E n los más de cien años de tradición que tiene la panela para su familia, el dulce nunca fue tan amargo como ahora para Rigoberto Calle: antes, codueño de un predio de más de 15 hectáreas de caña en el que les pagaba jornales a 40 personas, y hoy, convertido en un productor más, endeudado con el banco y viendo cómo lentamente a su trapiche se lo traga la quiebra, los malos tiempos.

No son los mejores días para su negocio. Residente en la vereda Mata Blanco, de Angostura, donde hay un trapiche cada 300 metros, Rigoberto dice que su padre, Israel Calle, lo metió en los cañaduzales desde que tenía diez años y así lo enamoró de un negocio del que nunca quiso salir.

-Este trapiche (que se llama como la vereda) estoy seguro de que tiene más de cien años. Por estos cañaduzales andaba el padre Marianito (declarado beato en 2000 por el Papa Juan Pablo II) visitando a los pobres y echando bendiciones, y tal vez esas bendiciones son las que lo tienen en pie-, comenta este campesino de sesenta años, sin un plan retorno para cambiar de actividad, pues nunca cultivó algo distinto a la caña ni laboró en un lugar diferente al trapiche. Creció entre el olor a dulce.

Era muy difícil, por demás, dedicarse en Angostura a algo distinto, el clima frío en las noches y caliente durante el día facilitó que las matas de caña crecieran entre las montañas casi que de manera silvestre, sin necesidad de fertilizantes. La panela salía pulpita. Pero los tiempos cambiaron en algunas cosas.

-En el año 77, yo me acuerdo que uno trabajaba desde las seis (a.m.) hasta las cinco de la tarde y ganaba bien, pero hoy en día si acaso vamos hasta las tres. Había prosperidad, mi padre murió en este negocio. Yo seguí la tradición, pero ahora tengo una deuda de $10 millones con el banco y no he podido pagar las últimas cuotas. Este negocio está en caída-, asegura. Cruza los brazos en señal de que no sabe ni qué hacer para cambiar el destino.

Su preocupación es la misma de los 11.437 habitantes de Angostura, donde el 90 % de la población se dedica al negocio de la panela y el 10 % restante se lucra del dinero que estos ganan con su actividad.

-Si ellos están mal, el impacto se siente en el 99 % del pueblo, porque son los que mueven las ventas, el comercio, del turismo, de todo-, afirma Janeth Atehortúa, propietaria de un restaurante en el parque del pueblo donde hay sembradas 1.700 hectáreas de caña con las que se producen 1.470 toneladas de panela al mes, en 227 trapiches.

-A Antioquia la panela llegó con la conquista. Los barcos que venían de Europa traían miel de caña, que ya se producía en la India, para alimentar a los esclavos; la caña entró por Perú, pasó a Colombia y siguió a Costa Rica y Estados Unidos-, cuenta Carlos Rodríguez Varela, secretario de Agricultura de Angostura y estudioso del tema panelero.