El concejal Daniel Duque, del Partido Verde, ha puesto sobre la mesa la discusión de que la Alcaldía de Medellín tenga los datos de más de tres millones de personas en plena época electoral. Duque ha dicho que, con lo que ha pasado Medellín Me Cuida, no hay confianza con el manejo de los datos. “Es muy peligroso que la alcaldía tenga una información tan específica en esta época electoral. No solo tienen los datos de Medellín, sino también de otros municipios del Valle de Aburrá”, comentó el concejal. Para expertos en la materia, la política de protección de datos de Medellín Me Cuida no ha sido confiable.