Tan difícil como planear una batalla contra un enemigo bravo y traicionero, así de complejo está este año organizar el plan para la cosecha cafetera en Antioquia, que tiene como centro 11 municipios del Suroeste y la amenaza de un virus llamado SARS-CoV-2, que puso en ascuas la economía y la salud del país, y del mundo.

El único escenario no posible, no contemplado hasta el momento, es que no se recoja la cosecha, pues esa sería la ruina económica para 80.000 familias cafeteras que cultivan el grano...