“1 de cada 6 personas en el mundo se ven afectadas por la soledad”, según la OMS, ¿qué hacer ante esta realidad?

Las enfermedades no son las únicas responsables del deterioro de nuestra salud. Desde hace años, los profesionales de la medicina han comprendido que, para tener bienestar, no solo es necesario un cuerpo saludable, sino también una mente equilibrada y un contexto social que no sea adverso para nuestro desarrollo. Por eso es por lo que una de las nuevas preocupaciones es la soledad, ya que esta puede traer repercusiones en la salud. Así lo indica De la soledad a la conexión social, el informe publicado esta semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Le puede interesar: Ni París ni Nueva York están a salvo: la ola de calor que está rompiendo todos los récords

La desconexión social se ha vuelto más grande en las últimas décadas. Por lo menos a eso apuntan las cifras de este estudio que asegura que, entre 2014 y 2023, el 16% de la población mundial aseguró sentirse sola. Eso quiere decir que una de cada seis personas se sintió de esa manera en los últimos diez años. Además, la soledad es la responsable de 871.000 muertes cada año.

El informe, realizado por la Comisión de la OMS sobre Conexión Social, asegura “que el aislamiento social y la soledad son fenómenos generalizados, con repercusiones graves, aunque poco reconocidas, en la salud, el bienestar y la sociedad”.