¿Qué piensa de la última pelea del Pacto de Indiana que parece que fue por una respuesta suya?

“Disposición a alianzas, sí. Antioquia y Medellín requieren de humildad, grandeza de los candidatos y hacer a un lado los egos. Estoy dispuesto, pero con reglas de juego claras. Venía conversando con Eugenio Prieto y las cosas son como son, las puedo decir tal cual. La semana pasada me llamó por teléfono a notificarme que iba en alianza con Juan Diego (Gómez) y Andrés Julián (Rendón), y que habían decidido hacer una encuesta a finales de agosto para elegir un candidato entre ellos y que luego, a finales de septiembre, proponían medirse conmigo para sacar un candidato único. Les dije que no estaba de acuerdo, que no me parecía equilibrada. Pero que si ese era el camino que habían decidido, lo respetaba y seguíamos adelante”.

¿Cómo entra a todas estas Juan Esteban Álvarez, mencionado por Juan Diego Gómez como la persona que quería sacar del camino a los candidatos de la derecha y poner a jugar todo a su favor?

“Después hubo una conversación con un empresario, que me quiero reservar el nombre, que ha intermediado, y me repitió la misma propuesta. Le dije que no estaba de acuerdo, creo que Antioquia necesita hoy certezas y respuestas. Mi propuesta es que hagamos ya una encuesta los cuatro y que el que gane vaya. Me dijeron que no. Dije: ‘listo, entonces nos vemos el 29 de octubre’. Juan Esteban Álvarez, que viene acompañándome, porque yo estaba por fuera de la ciudad y sin señal celular, fue el que llamó al empresario y le dijo que no estábamos de acuerdo. Hay argumentos lógicos: ¿avanzamos en una campaña desgastante, nos hacemos daño para después juntarnos? Que pereza. Y dos: avanzamos en una campaña costosa, cada uno se gasta una plata y después quién paga eso. Muy difícil. No nos desgastemos. El culpable, según Juan Diego Gómez, no puede ser Juan Esteban Álvarez. Simplemente fue un emisario mío, si eso se reventó fue por otras cosas”.