La anécdota no ha dejado de llamar la atención porque así, tal cual, Vargas Lleras desmintió con un mensaje en redes sociales el grandilocuente anuncio que se hizo con presencia de varios militantes departamentales y locales de la colectividad.

Alguien dijo en broma que no habían terminado de limpiar y organizar el auditorio donde se hizo el evento de la supuesta adhesión de Cambio Radical (CR) a la campaña de Luis Pérez, cuando Germán Vargas Lleras, líder nacional del partido, estaba negando el respaldo a ese candidato para la Gobernación de Antioquia.

Pero, casi seis horas después, en su cuenta de X (antes Twitter), Vargas Lleras escribió: “El @PCambioRadical no otorgó coaval ni tampoco adhesión al candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez”. Y muy temprano ayer, a las 6:00 a.m., el partido publicó un comunicado en el que negó el respaldo y aclaró que Cambio Radical no apoya a ningún aspirante a la gobernación de este departamento.

Aunque Vargas Lleras no dio una entrevista a este medio al respecto, fuentes cercanas a la colectividad en Bogotá reiteraron que no hay adhesión oficial como partido a Pérez, puesto que se dio libertad a los militantes para apoyar al candidato a la gobernación que cada uno desee. “Lo que pasa es que ellos no pueden hablar en nombre del partido ni de Germán Vargas Lleras”, indicó una fuente.