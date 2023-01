Más gente saltando al ruedo, más reuniones y conversaciones en busca de coaliciones e inscripciones de movimientos para recoger firmas y avalar candidaturas. Así avanza la carrera en Medellín para las elecciones regionales del próximo octubre, que ya deja una treintena de aspirantes, la mayoría tras la Alcaldía.

Hace algunos días, voceros del Nuevo Liberalismo indicaron que estudian las posibilidades para entregar coavales para la Alcaldía de Medellín a candidatos que compartan los ideales del partido. Entre ellos mencionaron que considerarían al concejal Luis Bernardo Vélez y al exsecretario de Movilidad, Carlos Cadena.

Aunque no han tomado una decisión sobre aspirantes, esta semana algunas fuentes contaron que en el Nuevo Liberalismo varios militantes están preocupados por el manejo que le podría dar Ómar Hoyos al partido en Antioquia, especialmente ahora que comienza la entrega de avales, por el temor a que se sumaran a los candidatos del alcalde Daniel Quintero.

Hoyos ha tenido trayectoria en el Partido Liberal, pero también ha acompañado el proyecto político Juan Manuel Galán. No obstante, otras fuentes, entre ellas el vocero del partido en Antioquia, manifestaron que esto no es cierto, puesto que Hoyos no tiene esas facultades y que la entrega de avales en Antioquia se da según decisión del comité territorial, que es independiente de Bogotá, tal como quedó establecido en los estatutos.

Otro que anunció su aspiración a la Alcaldía es Andrés Rodríguez, uno de los líderes de la revocatoria al alcalde Daniel Quintero. Todo parece indicar que se viene coalición, cuando todo esté más concreto, con Simón Molina, Sebastián López y Juan Camilo Restrepo, quienes también han anunciado sus precandidaturas.

Y como a la baraja de aspirantes a la Alcaldía se suman nombres cada semana, se conoció que también lo está pensando el exdirector de Planeación Felipe Vélez, a quien lo respalda un grupo de personas que están construyendo un proyecto bajo el nombre de Medellín vuelve a brillar, que quiere trazar una visión y una estrategia de ciudad a largo plazo.

Por su lado, César Hernández, otro exdirector de Planeación de Medellín, adelanta una maratón de reuniones con líderes comunitarios, preparando un derrotero para empezar a recoger las firmas que avalen su candidatura a la Alcaldía. Contó que la recolección comienza en marzo.

La exconcejala María Paulina Aguinaga, tal como lo había anunciado, inscribió en la Registraduría el movimiento Por Medellín, con el cual comenzará la recolección de firmas para avalar su candidatura a la Alcaldía. Recordó que su candidatura no va a depender de las decisiones políticas de otros aspirantes.