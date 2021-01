Investigan falsificación de resultados de pruebas covid en Antioquia

Movimiento revocatorio



Andrés Rodríguez



1. Desacreditación de instituciones: Desestabilización de EPM y sus filiales, principalmente por la demanda a los consorcios que participan en la construcción, asesoría e interventoría de Hidroituango, que en nada mejoró finanzas de dichas instituciones. Añadió Rodríguez el abandono de Emvarias, la propuesta de venta de UNE, renuncias de juntas directivas y funcionarios y despidos injustificados en entidades.



2. Burocracia y nepotismo en la administración: Critica Rodríguez la creación de puestos en la reforma administrativa de la alcaldía. En 2020, el actual gobierno, avalado por facultades otorgadas por el Concejo, implementó el rediseño institucional y creó 23 puestos: 16 del nivel directivo y siete del nivel profesional. La modernización municipal tiene un costo de $2.086 millones anuales.



3. Malos manejos en la pandemia: Dice Rodríguez que Medellín Me Cuida, plataforma que obtuvo datos de 3,5 millones de personas, no cumple las normas de habeas data. Al alcalde le critica la millonaria inversión en la Clínica de la 80, que no es propiedad del Municipio, y dice que hay politización en el desarrollo de los ventiladores de bajo costo, diseñados por la academia, Ruta N y apoyados por los empresarios.



4. Obras y mantenimiento de la malla vial y las zonas públicas: Alega que a la fecha los proyectos que venían de las administraciones anteriores no se han terminado y poco avanzan. Dice que no se ven adelantos en ningún proyecto nuevo. Critica el deterioro que presentan algunas vías, semáforos y puentes de la zona urbana; y menciona las basuras y escombros en zonas verdes públicas de la ciudad.



5. Justifica que la reactivación económica en la pandemia no es una variable tenida en cuenta en esta administración municipal. Dice que los empresarios se sienten abandonados, sin apoyo ni alivios económicos para hacerle frente a los cierres obligados por los toques de queda y cuarentenas. Concluye que el comercio en general se ha visto disminuido por quiebras y cierres de establecimientos.



En defensa de Daniel Quintero



Concejal Álex Flórez



1. Intereses políticos: Para el concejal Álex Flórez, quien defiende la actuación de Daniel Quintero, el comité revocatorio tiene un fin político. “Es promovido por candidatos quemados, cuyas candidaturas no prosperaron. Ellos pretenden reeditar el resultado de las elecciones”, argumenta. Añade que el alcalde alcanzó 303.420 votos, lo que lo convirtió en el mandatario con más votos en la historia de Medellín.



2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo: El concejal Flórez dice que el plan de gobierno ha tenido un importante cumplimiento. “En 2020 se cumplió el 93 % de las acciones allí propuestas”. Según el cabildante, este es el principal argumento por el cual el alcalde no debe ser revocado. Flórez dice que el Plan de Desarrollo se hizo de cara a los que “más lo necesitan y no habían sido escuchados”.



3. Hitos para la ciudad: Daniel Quintero logró dos hechos que, según Flórez, son históricos. El primero de ellos fue la firma de cofinanciación con el Gobierno Nacional para el metro de la 80. Con esto, el proyecto se hace viable. Segundo, el concejal resalta que el mandatario instauró la matrícula cero para 24.000 estudiantes el semestre pasado. Para 2021 la cifra ascendió a 28.000 estudiantes.



4. No hay insatisfacción generalizada: En la Encuesta Metropolitana de EL COLOMBIANO, presentada en noviembre de 2020, el alcalde Quintero logró el 69 % de aprobación de la ciudadanía. Esto, según el concejal Flórez, muestra que la mayor parte de la población le da un espaldarazo al mandatario. Añade que no tiene sentido buscar una revocatoria de un burgomaestre “tan popular”.



5. Un gobierno diferente: El mandato de Daniel Quintero prometió ser distinto a los anteriores. Por eso, no dudó en demandar a EPM para pelear por los recursos de los sobrecostos. Además, se ha interesado en el norte de la ciudad, la parte más precaria. Esos son los argumentos del concejal Flórez para decir que el gobierno Quintero ha sido diferente. “Le dio voz a los más vulnerables”, concluye.