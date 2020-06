En Antioquia solo operan nueve de los 28 aeródromos existentes

El caso es que en el Plan de Desarrollo del departamento se incluyó un programa para fortalecer el sistema aeroportuario, argumentado que estas infraestructuras son claves para mejorar la competitividad y la conexión en las regiones. No obstante, la meta es habilitar solo un aeródromo más en el cuatrienio (2020-2023), llegando a 10 operacionales. Para lograrlo, y además hacer mantenimiento de otras terminales, se fijó un presupuesto de $15.000 millones.

La Secretaría de Infraestructura enfatizó que para lograr su objetivo es vital el apoyo de las alcaldías, de la Aerocivil e incluso de iniciativas privadas, pero recordó que la tarea está centrada en mejorar las condiciones de los aeródromos y no tanto en estrategias con las aerolíneas para llevar vuelos a las regiones.

Al indagar sobre la razón por la cual los otros están cerrados, la Secretaría de Infraestructura respondió que esto se debe a factores como el deterioro de las instalaciones, licencias no vigentes o la no existencia de rutas aéreas (mercado).

El general Cárdenas destacó que Antioquia es uno de los departamentos con mayor actividad aérea junto a Cundinamarca y Atlántico. Sin embargo, señaló que muchas pistas solo prestan servicios específicos, por ejemplo para la Armada, para labores de fumigación, o existen otras en las que no hay operadores y solo se pueden usar con notificación previa de aterrizaje (como Amalfi).

En términos generales, dijo el funcionario de la Aerocivil, los aeródromos no se autorizan para operar porque no tienen longitudes adecuadas en la pista o no cumplen con los estudios de seguridad, y estos obstáculos deben ser resueltos por los propietarios, que en la mayoría de los casos son las administraciones locales.

Por eso desde la entidad, afirmó el general Cárdenas, hay un programa que busca habilitar aeropuertos para servicios esenciales. Con esto se lograría intervenir 182 en el país. Los recursos se obtendrían de regalías o de otras carteras de la Nación, pues la Aerocivil no puede aportar dinero para este fin.

Andrés Felipe Maturana, alcalde de Turbo, expresó que quizás así su municipio podría volver a tener un aeródromo decente, pues si a uno se lo está tragando el mar, el otro (San José de Mulatos) no opera desde hace más de dos décadas y ya ni siquiera lo cuentan como terminal aérea. “Nuestro interés sí es tener aeropuerto, pero si pasa lo construiríamos en otro sitio distinto”, dijo.

Desde la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontificia Bolivariana, su director Germán Urrea señaló que hay que hacer un buen análisis de la viabilidad de abrir pistas cerradas, porque ocurre que pese a que no haya mucho flujo operacional la infraestructura sí requiere una inversión y un mantenimiento constante, por lo cual no conviene generar gastos sin un buen estudio.

Eso sí, recalcó, para Antioquia es fundamental la industria aérea, porque hay muchas regiones de difícil acceso por vía terrestre donde los aeródromos podrían ser la solución más acertada.