Mario: No, él no sabe. No es todo el día, es que se tiene que borrar todo. Todo.

Mario: Ustedes me facturaron a mi unos algodones, pero le solicité a Sandris que no me hicieran la factura por esa empresa sino por otra.

Lina: Hola, Pachito. Pachito (...) Estaba tratando de explicarle a él qué fue lo que pasó con los valores unitarios, que afectan el valor global, y que eso es lo que estamos buscando soportar. Pero no me marquen por acá, ¿si me entiende?

En otra llamada interceptada por los investigadores, de nuevo habla Lina María Gil Zapata con un hombre identificado como Hugo. La conversación gira en torno a la idoneidad de un estudio de mercado, aunque se menciona la auditoría de la Contraloría, que le dio origen al proceso penal.

Lina: (...) Germán atendió la visita el viernes.

Huguito: ¿Pero cómo estuvo el tema?

Lina: Ellos entregaron toda la información, él me dijo que el estudio de mercado no estaba en esas carpetas y como está en custodia de la Contraloría, lo tiene la Contraloría. Yo igual lo tengo escaneadito, si lo necesita, yo se los paso. Y esperar a ver (...) la persona que es muy tesa, que era de los mejores que había allá, igual ahí está todo (inaudible). Que la queja era por falta de requisitos para la contratación.

Huguito: Supuestamente celebración indebida de contratos. Una bobada, ahí no hay nada.

Lina: Total. Pero igual yo me estreso, vos sabés, Huguito. Huguito, te cuento. Mira, ya le puse a Leana lo de ocho horas y ya hablé con ella de unas cosas. Con IT (inaudible) pasa lo siguiente, vea pues le cuento: cuando vi la propuesta le dije, eso no tiene análisis de mercado, consíguete unas cotizaciones y siéntate con Leidi para que organicen un análisis de mercado bien hecho, que Leidi lo sabe hacer bien. El documento que me pasó esta chica Yaneth, pésimo. Ahí nos acaba. No tiene análisis de mercado, no metió bien las cotizaciones, ni valores de referencia.

Huguito: Pero ella sí me dijo que tenía otra cotización más completa que esa.

Lina: Sí, pero no las mete. ¿Si me entiende? Mandaron un documento de análisis de mercado donde no dice: vea, miramos tres entidades, cada una cobra esto, estos son los ítems, la experiencia del oferente es esta. Me están poniendo la experiencia resumida a cuatro, cinco contratos, cuando ellos (pueden meter) temas de formación, extensión. ¿Cierto? Apoyo a la gestión. Ese documento como está, no nos sirve.

Huguito: ¿Entonces no podemos sacar el contrato así?

Lina: No, no Huguito. No podemos sacarlo así porque no tenemos soporte de dónde sacamos el valor. ¿Qué le dije a Janeth? Mire las observaciones que le mandé, ya hable con Susana para que el lunes, que Leidi le contestó a esta chica tengo en el Whatsapp, que no le correspondía a ella porque ella más trabaja el Secop, entonces toca por el lado de Susana y Leana llamar a Leidi para decirle que haga el aporte específico a esta tarea el lunes y sacar el documento bien jaladito el lunes. Digamos que hoy tenemos todo, ya revisé el estudio previo, ¿si me entiende? Pero sin ese análisis del sector no podemos avanzar, eso es fundamental. Hay ítems como el de apoyo administrativo que son $140 millones, yo le dije a Janeth que tenemos que decir en qué consiste, cuánta gente nos van a poner. Es que como yo no he estado en las negociaciones, ¿si me entiende?

Huguito: ¿No está ahí discriminado qué personal es?

Lina: Nada, es un global. Como yo no he estado en las negociaciones...

Huguito: ¿Hablaste con Claudia y le dijiste eso? ¿Le copiaste con copia a Claudia?

Lina: Si quiere le mando con copia a Claudia el documento que acabo de mandar o le pongo un mensajito.