En julio arranca piloto de Sonrío

El objetivo del nuevo sistema integrado de transporte de Rionegro es movilizar 90.000 pasajeros al día; también contempla poner un perímetro que impediría a las rutas intermunicipales entrar a la parte urbana, lo cual ha recibido críticas no solo internas sino de otros municipios.

No obstante, Rendón señaló que llevan dos años haciendo pedagogía y hablando de las bondades de Sonrío, por lo cual, quienes no se sumen a esta iniciativa tendrán que dejar sus vehículos parqueados porque no los podrán operar.

“Este mes, esperamos terminar la instalación del material tecnológico, registradoras electrónicas y validadores de chips para entregar, en los próximos meses, las primeras 60.000 tarjetas gratuitas de ciudad Somos”, dijo el alcalde.

Con este sistema funcionarían los buses, y los primeros beneficiados son la población priorizada como estudiantes, adultos mayores, o aquellos que cuentan con la tarjeta del sistema de bicicletas públicas local, Bicirío.

La tarifa fijada por la alcaldía es de $1.700, de los cuales, cerca de $1.600 va para el propietario y la empresa del bus, y el resto es para financiar la operación y hacer una reserva para comenzar la reposición de vehículos.

La idea es que con la llegada de Sonrío, durante una década, cada año se renueve la flota en un 10 % (17 buses) con carros eléctricos y accesibles para personas con movilidad reducida, pues a la fecha solo uno de los 422 que hay en Rionegro cuenta con esta última característica.