Camacho arrancó en el modelaje webcam cuando tenía 20 años y no encontraba ningún trabajo que le gustara, estuvo como modelo casi seis meses. Le fue bien, se ganaba casi dos millones de pesos mensuales. Rápidamente inició su camino como empresario. Cuenta que la vida le cambió cuando empezó a leer sobre superación personal a comienzos del 2016, en un momento en el que su primer estudio estaba al borde de la quiebra y su padre acababa de dejar a su mamá y a su hermana mejor. Ahora, seis años y varios miles de millones de pesos después, está convencido de que es un elegido, un diferente, un líder nato capaz de convertir en dinero cada negocio que toca, capaz de transformar la vida de sus empleados, que puede cambiar el mundo. “Yo soy como de otra dimensión” fue lo primero que me dijo un par de días después del concurso en su apartamento en Provenza.

En el piso de la bodega que olía a recién pintada estaban pegadas las cintas negras que marcaban el espacio para cada pareja. Eran tres filas con ocho puestos en cada una. Después del discurso de apertura, el equipo de logística llamó a los participantes en orden de llegada. Cada concursante tenía un número del 1 al 256 asignado y pegado en la parte derecha del pecho. El 1 contra el 2, el 3 contra el 4 y así sucesivamente.

Entre cada participante y su rival no había ni 30 centímetros. El brazo no alcanzaba a extenderse completo. Para avanzar de ronda había que ganar dos de tres partidos. Camacho era el que marcaba el inicio del juego con el grito de rigor: “Piedra, papel o tijera”, omitiendo el tradicional conteo previo hasta tres. Luego, si había empate, volvía a gritar hasta que el ganador levantara el brazo. No había árbitros ni supervisores. En el Piedra, papel o tijera no hay disputas ni injusticias.

Tal vez no exista un juego más democrático que ese: no se puede entrenar, no requiere ninguna habilidad, no hay distinciones de género o de edad, tampoco culturales o de lenguaje. Basta con tener una mano. Según la teoría de juegos —la rama de las matemáticas que estudia la toma de decisiones en situaciones donde se puede obtener un beneficio o un perjuicio en función de lo que decidan otras personas— la mejor manera para competir en un Piedra, papel o tijera es ser lo más aleatorio posible. El que piensa pierde. Por eso conviene que entre ronda y ronda no haya mucho tiempo para idear una estrategia, pero Camacho aprovecha las pausas para regalarle $200.000 a las cinco personas que primero le tomen una foto y la publiquen en Instagram con su nombre.

Con el paso de las rondas, el calor de la competencia subía. Al final casi nadie se miraba a los ojos. Cada uno, con las manos atrás, buscaba cualquier punto en la pared, como la cajera de un supermercado cuando el cliente pone la clave de la tarjeta. Las piernas flaqueaban, en ese punto, los jugadores, que antes se paraban firmes como boxeadores en la báscula, parecían futbolistas meneándose en el momento de los himnos.