La ciudad no siempre fue esa mole de cemento color ladrillo que se empina hasta los confines de las montañas, como si necesitara asomar la cabeza para respirar. Antes de que mataran a Gaitán y empezara un nuevo desmadre en el país, Medellín era un caserío en auge, tranquilo, moderno, limpio, con barrios trazados, un tranvía eléctrico y un ferrocarril. Pero la Violencia en el campo despachó a diestra y siniestra oleadas de gente a las ciudades y no hubo cómo contener la proliferación de barrios completos que crecieron a su arbitrio en las laderas. Nadie pidió permiso.

Mucho tiempo para saborear su triunfo no tuvieron. El 18 de septiembre de 2020 una avenida torrencial los dejó aturdidos. La quebrada La Rafita lanzó rocas gigantes y ordenó la evacuación de 52 viviendas. El Dagrd quiso zanjar el asunto con cobijas y ollas. Quieto ahí, Dagrd, dijeron. Curtidos ya cómo estaban en lidiar a la institucionalidad, sabían que la entidad tenía la obligación de decirles por qué les pasó el desastre y cómo debían solucionarlo para que no se repitiera.

Mientras esos estudios se materializaban El Pacífico no se quedó manicruzado. La recuperación del barrio corrió por cuenta de convites y en paralelo toda su experiencia organizativa acumulada se potenció y, desafiando a la incertidumbre pandémica, desde 2020 el Movimiento de Laderas –resultado de una década de procesos comunitarios, sociales y barriales de El Pacífico y El Faro, en la comuna 8, y Bello Oriente (comuna 3) – se ha fortalecido para incidir en el plan de desarrollo de Medellín y enriquecer el debate público en torno al territorio y el medio ambiente.

Las corporaciones Jurídica Libertad y Contracorriente y las organizaciones Tejearaña y La Moradía aportaron un conocimiento necesario para equilibrar una cancha repleta de trampas jurídicas y administrativas. En la MAR, la Mesa de Atención y Recuperación de El Pacífico, ese equilibrio de fuerzas se ha sentido. En las sesiones de la MAR los funcionarios públicos, acostumbrados a posarse en la palabra, han encontrado el contrapeso de los argumentos y las propuestas, como esta concreta: que sea en El Pacífico el lugar donde se empiece a ejecutar la Política Pública de Protección a Moradores en escenario de riesgo.

¿Y se acuerdan de la agüita que fue a dar a los vasos de los concejales? Sí, la misma que los habitantes de El Pacífico consumieron durante dos décadas. Pues bien, el Movimiento Laderas se propuso con la Escuela Popular de Autonomías entregar conocimiento a las comunidades para resolver necesidades puntuales. Resuelta el agua, en El Pacífico se le midieron a la autonomía energética. Con el rebose del agua y una Rueda de Pelton que construyeron con sus propias manos con cucharas para mazamorra y baterías de computador recicladas lograron generar 34 kilovatios, suficientes para surtir a la sede la junta o cualquier otra casa.

Empadados en ciencia y soluciones para el territorio se ganaron también un proyecto de $92 millones con Minciencias para desarrollar prototipos barriales para gestión del riesgo.

Y mientras todo eso pasaba, salieron los estudios del Dagrd. Dicen que se necesitan casi $7.000 millones de obra pública para garantizar que la mayoría pueda seguir viviendo con menos riesgos. La Alcaldía ya dijo que no tiene plata. Si no hace las obras o no las hace a tiempo el estudio perderá vigencia porque la composición del territorio cambia aceleradamente. Sería un detrimento de $450 millones que costó el estudio. Frente a las grietas de la administración la respuesta en el barrio es seguir con paso firme. No están pidiendo favores, sino reclamando su derecho a la ciudad.