Tal cual ha venido informando este diario en los últimos años, los trasegantes provenientes de Centroamérica, África y Asia utilizan a Necoclí como punto de salida marítimo por el Golfo de Urabá, en dirección al municipio chocoano de Acandí, último paso fronterizo antes de entrar a Panamá. “Nosotros tenemos capacidad para transportar a 2.000 personas al día, y de forma cómoda, pero no podemos por esas restricciones”, acotó el mandatario, agregando que ya están vendidos todos los tiquetes hasta el 27 de septiembre.

A propósito, la semana pasada falleció en el hospital un ciudadano de Haití, víctima de una peritonitis muy avanzada.

La Alcaldía pidió auxilio a la Secretaría Departamental y al Ministerio de Salud, para que instalen un hospital de campaña, envíen más doctores y medicamentos para soportar esta emergencia. “Me dijeron que estaban analizando la situación jurídicamente, porque no existe ninguna ley que permita reunir recursos para atender a esta población”, reiteró Tobón.

La acumulación de extranjeros en las playas y calles del pueblo también incrementó el riesgo sanitario en el marco de la pandemia de la covid-19, pues no se respetan las medidas de bioseguridad ni el distanciamiento social en los campamentos y sitios de congregación. Según el alcalde, “muchos de ellos son escépticos frente a esas medidas, y no podemos obligarlos a aplicarlas”. Aún así, a la fecha no se han registrado rebrotes del virus, tan solo hay nueve casos activos y los 40 fallecidos por el coronavirus desde que iniciaron los contagios han sido todos lugareños.

Otros servicios públicos que están al borde del colapso son el de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras. Los desperdicios se triplicaron en la última semana y Necoclí pasó de generar 15 toneladas diarias de basura, a 45. “No estamos preparados para atender a tanta gente”, concluyó Tobón.