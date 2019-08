En tres comunas se intensifica el uso de cepos por mal parqueo

En contraste, frente a las comunas en las que no se ha instalado un solo cepo, Iglesias explica que ello se debe a la necesidad de garantizar la agilidad en el desmonte del dispositivo de bloqueo.

Para el ingeniero y experto en Transporte Víctor Valencia Alaix, los cepos tienen puntos a favor y en contra. Desde lo positivo dice que aseguran la sanción del infractor, y que su uso es más económico que el de la grúa.

Sin embargo, reitera que es una medida limitada: “El problema es mucho más grande que lo que demuestran las instalaciones de cepos. No se pueden tener todo el tiempo y en todas partes, y por esa limitante el control no es total. Además, no dejan de ser una medida puntual”, expone.

Y es que para Valencia, aún la ciudad no se ha apropiado del problema del mal parqueo, que considera, requiere de una intervención estructural, que no solo propenda por las sanciones, sino también por brindar espacios suficientes para estacionar los vehículos.

“La solución debe comenzar desde la planeación. Que al construir un edificio o una casa se hagan los respectivos espacios para parquear los vehículos, porque 23 de las 24 horas del día están detenidos, y las vías fueron hechas para que circulen, no para que estén parados”, concluye el ingeniero.

Para Darío Hidalgo, director de la Fundación Despacio, con énfasis en movilidad urbana y ciudades sostenibles, los cepos dan respuesta a una señalización fallida: el no acatamiento del prohibido parquear. Además, añade: “Como hay una incapacidad para transportar todos los vehículos mal parqueados con grúas, el cepo se convierte en una alternativa válida”.

La Secretaría de Movilidad de Medellín no descartó la adquisición de más cepos .