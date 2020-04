Sector salud necesita un “cargo por confiabilidad”: director del Hospital Pablo Tobón

Colombia trata de subsanar en meses, las deudas acumuladas durante años con el sistema de salud. Esa es una de las reflexiones de Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón y presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que, en diálogo con EL COLOMBIANO habló de los retos del sector para afrontar la pandemia por la covid-19.

¿Cómo cambió su cotidianidad con la expansión de la covid-19?

“Eso tiene dos facetas, la de ser director de hospital, en la cual buena parte de nuestra energía y tiempo está dedicada a los temas para hacerle frente a esta situación de la mejor forma posible. Esto se da en tres frentes: uno científico y académico, estar estudiando sobre la expansión y los protocolos; otro sobre nuestro personal, para que esté lo mejor posible, que pueda llegar y salir fácilmente, que tenga elementos de protección adecuados, que sigan los protocolos de seguridad; y un tercer frente para coordinarse con los estamentos de los gobiernos local, regional y nacional para atender esta crisis.

Tenemos que contribuir todos. La otra faceta es la personal, que cambia por tener que estar alejado de los amigos y la familia. Cambia la rutina y hay una cosa que ha pasado: aunque uno quisiera deslindar lo personal, el trabajo y lo familiar ya no es posible hacerlo. Hay que vivir en función las 24 horas del día”.

¿Cómo analiza el

avance actual del virus

en Colombia?

“Las autoridades han tomado las medidas adecuadas. Con el suministro de información de las pruebas no hemos tenido la catástrofe sanitaria que han tenido España o Italia. Los casos van en aumento pero han estado controlados. El Gobierno debe hacer un esfuerzo en muchos frentes, uno de ellos, el de cambiar los hábitos porque todos estamos expuestos. A diferencia de los parásitos y bacterias que hacen discriminación y atacan a los más vulnerables (lo que se conoce como los determinantes sociales en salud) a los que tienen menos educación, menos salud, este virus ataca a todos sin distinción.

El otro esfuerzo del Gobierno ha sido contribuir al escalamiento de la capacidad hospitalaria en Colombia. Teníamos un rezago y no es posible en semanas, en meses, reducir esa brecha. Colombia apenas tiene 1,6 camas por cada 1.000 habitantes, cuando el recomendado es 2,6 y los países de la Ocde tienen 4,8. Ahí vamos a tener dificultades para afrontar esta situación que esperamos esté lo más controlada posible. Hay que hacer un esfuerzo grande en que las pruebas se masifiquen para que en ese momento de cuarentena inteligente, cuando se liberen algunas actividades, se pueda aislar a quien realmente lo necesite. Se deben mantener restricciones a los mayores de 70 años, o mayores de 55 que sean hipertensos, diabéticos u obesos, igual que evitar aglomeraciones”.

¿Es prudente flexibilizar

la cuarentena?

“El Gobierno tiene que ir equilibrando las medidas que protegen estrictamente la salud. Pero también tiene que ver con las necesidades de supervivencia. Colombia es un país de personas informales, de muy pequeñas empresas y el hambre también causa muerte y problemas sociales, entran a jugar los determinantes sociales en salud. Hay que buscar un equilibrio entre la salud y las otras necesidades sociales pero habrá que hacerlo de forma inteligente.

Los formales tendrán que hacer un esfuerzo grande a través de sus estructuras de salud ocupacional y hacer triages para que la gente no vaya a áreas productivas u oficinas si tiene algún riesgo de adquirir la enfermedad. Una cuarentena indefinida es insostenible, las cosas no se pueden ver polares. Eso es un reduccionismo, ver solo las cosas desde una perspectiva económica o solo desde la salud. Si solo se ve por un lente se amplifican los sesgos. Se necesita un buen comportamiento social y una extensión de pruebas”.

¿Cómo se ha preparado el hospital para esta crisis?

“Ha venido escalando sus unidades de cuidado intensivo, reduciendo las actividades electivas, es decir, aquello que se pueda posponer. Por seguridad, el hospital generó unas barreras de entrada, no permitimos visitantes y en las áreas con pacientes con covid-19 no se permiten acompañantes. Eso nos reta a contar la información a esos seres queridos de ese paciente.

Se hizo un esfuerzo para que cada colaborador tenga información adecuada de cómo son los protocolos científicos de atención y uno ético en caso de que se desborde la demanda. Estamos ad portas de montar la prueba PCR, tenemos el reactivo y estamos pasando los requisitos de la autoridad sanitaria para que sean pruebas fiables. Hoy el hospital tiene 2.500 empleados. El personal de otras áreas que no se están usando se está formando para que sean apoyo eficaz en caso de necesitarlo. Este es el gran reto”.

¿Qué tanto está en riesgo la sostenibilidad de los centros hospitalarios?

“En este sistema los ingresos dependen de los servicios que prestamos. Debo decir que debía haber preocupación, no solo de los hospitales, sino de la sociedad y de las instancias que hacen parte del sistema de salud. De los aseguradores, a los cuales les ingresa una unidad de pago por capitación mensual. Lo mismo de las pólizas de accidentes.

He hecho una sugerencia: se debe crear una figura similar a la del sector eléctrico que es el cargo de confiabilidad, que es que cuando hay mucha generación de energía hidráulica, las termoeléctricas puedan apagarse. Pero en verano estas son muy importantes, ¿cómo sostener esas termoeléctricas que en invierno no están generando y no tienen ingresos? A través de ese cargo se garantiza su sostenimiento.

Invito a que piensen en esto porque los hospitales vamos a tener edificios con cosas y no con personas, eso sería tanto como decirle a un atleta que se prepare para una maratón pero le suspendemos el alimento. Mi admiración por todo el sector que está dando lo mejor de sí y estaremos al frente para servir con el alma” .