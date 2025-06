Medellín y el Oriente antioqueño prometen liderar marcha del silencio este domingo; ¿cuáles serán los recorridos?

Ese día, dicen los historiadores, (y seguramente lo supieron miles entre la muchedumbre), Gaitán firmó su sentencia de muerte, porque la élite gobernante, y hasta los de su propio partido entendieron que las mayorías del país irían hacia donde él las condujera. Un hombre que era capaz de lograr el silencio absoluto en la manifestación más grande en la historia del país pidiendo el fin de la orgía de violencia en las ciudades y pueblos, no podía ser otra cosa que una amenaza. Gaitán fue asesinado dos meses después de la Marcha del Silencio.

Este domingo 15 de junio nuevamente el país está convocado a otra marcha del silencio, convocada principalmente por sectores de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y en rechazo al atentado cometido contra el senador Miguel Uribe. La manifestación fue anunciada en al menos diez ciudades principales y se espera que Medellín y el Oriente antioqueño tengan las asistencias más masivas, en lo que, ineludiblemente, es también un pulso político en medio del álgido debate nacional por la reformas sociales y la Consulta Popular decretada por el presidente.

En Medellín, la concentración arrancará a partir de las 10:00 a.m. desde avenida Oriental, concretamente desde la clínica Soma, hasta llegar a La Alpujarra cerca del mediodía. En el municipio de La Ceja arrancará a las 10:00 a.m. en el centro comercial La Ceja. En Rionegro arrancarán a las 9:00 a.m. desde el parqueadero del estadio Alberto Grisales hacia la Plaza de la Libertad.