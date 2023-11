¿Cómo fue ese primer trabajo cuando llegó a la práctica?

“Lo disfruté mucho, era de electrificación rural. En términos de la cadena de energía era por donde uno empezaba: poner un transformadorcito, tirar una línea, una monofásica, y poner una secundaria, es como lo más básico dentro de la ingeniería eléctrica. Sin embargo, para mí era lo máximo, era un mundo, y era una realización como ingeniero. Empecé, fuera de lo técnico, a ver la satisfacción de la gente, de los campesinos cuando le poníamos, entre comillas, la luz. Hay una imagen que nunca se me borra de una vez en una vereda de Donmatías. Cuando se terminaba de electrificar y se ponía la luz, se hacía una fiesta en la vereda alrededor del acontecimiento de la llegada de la energía. Estábamos ahí cuando llegó un muchachito y me dijo, ingeniero, ingeniero, que si puede por favor ir donde mi mamá. Fui a la casa y me dijeron: ‘ingeniero, qué pena, ¿usted me puede decir cómo se prende este bombillo? No podía entender que en el siglo XX alguien no pudiera accionar un suiche. Esa es la relatividad dentro de lo absoluto. A pesar de ser lo elemental dentro de la cadena de energía, era un trabajo de mucha satisfacción”.

Y después de ese primer trabajo como el hombre que traía la luz, ¿cómo empezó a ascender?

“Después de estar en electrificación rural ya entré a distribución, a redes grandecitas de 44 y en subestaciones haciendo expansiones e interactuando mucho con mantenimiento. Ya luego llegué a la construcción e interventoría de líneas de transmisión. Y esa fue mi vida como ingeniero de campo, más o menos 16, 17 años. Después se presentó un concurso, me lo gané y empecé en la parte directiva. Era jefe del departamento de interventoría, de energía y teléfonos. Ahí estuve unos años, fui luego jefe de la división técnica de energía, que ya se encargaba de la expansión del sistema. Ya estando ahí, en otra reestructuración de EPM, pasé a la subgerencia del gas, me tocó el inicio del gas en Medellín y la primera conexión que fue en Laureles. Pasé a una subdirección nueva de relaciones externas, que era la encargada del relacionamiento técnico de EPM con el Municipio, el Concejo, la Asamblea, la Gobernación, el Congreso y los ministros. Hubo también un tema muy bonito, que EPM no lo tenía, y era el concepto de responsabilidad social empresarial. Después me fui para la gerencia de la EDU en la alcaldía de Alonso (Salazar), en ese tiempo me pensioné y me fui para una empresa que se enfocaba en pequeñas centrales hidroeléctricas. Estando ahí me llamaron para gerenciar la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, ahí estuve casi cuatro años”.