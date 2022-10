El pasado 27 de septiembre el consejo superior de la Institución Universitaria EIA anunció la elección como su nuevo rector del exministro José Manuel Restrepo Abondano. Restrepo es economista de la Universidad del Rosario, especialista en Finanzas Privadas, máster de la London School of Economics y doctor de la Universidad de Bath del Reino Unido. Aparte de ser docente e investigador universitario, el nuevo rector también ha dirigido otras tres universidades en el pasado. Además, en el gobierno Duque fue ministro de Industria y Comercio y ministro de Hacienda en reemplazo de Alberto Carrasquilla, tras el estallido social.

Restrepo llega en reemplazo de Carlos Felipe Londoño Álvarez, quien dirigió por 26 años la EIA y en los que esta alcanzó el reconocimiento que hoy ostenta. Los retos que enfrenta Restrepo son varios y más teniendo en cuenta la actual coyuntura política en la que se proponen varias reformas en la educación del país. EL COLOMBIANO dialogó con él sobre su futuro al frente de la EIA, aquí sus respuestas.

Un exministro que posiblemente tuvo ofertas del sector privado en el exterior, ¿cómo termina de rector de una universidad en Antioquia?

“Mucha gente no sabe que de los 30 años de vida profesional que tengo, 26 han sido en la educación superior. Sumando la EIA, he sido rector de cuatro universidades, pero también he tenido la fortuna de ser profesor universitario e investigador por mi formación doctoral.

Mi llama en el corazón es la docencia y la creación de conocimiento para la humanidad y para Colombia. Con este nuevo cargo solo estoy retornando al fundamento que construí desde que finalicé mi carrera en la Universidad del Rosario”.

¿Qué lo sedujo de la propuesta que le hizo la firma cazatalentos para ser rector?

“La EIA es una institución que está próxima a cumplir 50 años de existencia y que hoy, a seis años de esa celebración, ha mostrado avances importantes en sus pruebas de Estado, en el desempeño de sus egresados, en su producción intelectual y en la mejora de sus grupos de investigación. Y todo esto con el propósito —con el que comulgo íntegramente— de lograr la excelencia académica y la excelencia humana. Esos derroteros han demostrado que la gestión de los dos rectores que ha tenido la institución, sobre todo el rector Carlos en 26 años, ha sido extraordinaria.

Pero también cabe destacar que esta institución ha sido tremendamente pertinente en el conocimiento que ha impartido y que tiene un reconocimiento nacional ganado con su Escuela de Ingeniería desde años atrás pero también recientemente con sus escuelas de Ciencias de la Vida, Económica y Administrativa”.